«No hi haurà rebrots fins a l'octubre, si seguim actuant bé»

En les darreres setmanes, la tendència a la baixa en nous contagis i víctimes per coronavirus augura un futur esperançador i més tenint en compte que el risc de rebrot és cada vegada més baix. Segons l'índex EPG, que analitza la probabilitat que es produeixi un rebrot de COVID-19, el risc a la Regió Sanitària de Girona és baix, ja que se situa per sota de 30.

Si analitzem la retrospectiva de nous casos positius que publica Salut, en els darrers set dies s'han contagiat unes 181 persones i no se supera el mig centenar de nous casos diaris des del 14 de maig. Si analitzem les dades del 7 al 13 de maig, es van arribar a contagiar 308 persones, un 70% més. «Les dades demostren que estem actuant bé i s'estan prenent bones decisions a l'hora de gestionar la desescalada, des que ha augmentat la mobilitat no hi ha hagut rebrots, però cal seguir en alerta per evitar-ne de futurs», va explicar ahir Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona.

De fet, si l'1 de juny Girona entra a la fase 2, no serà fins d'aquí un mes que es veuran els efectes reals del desconfinament. «Serà el moment clau, per això hem de ser prudents i seguir prenent totes les mesures d'higiene i seguretat», admet. De totes maneres, Vilaplana es mostra optimista i considera que el risc real de rebrot no arribarà fins a l'octubre. «El comportament dels virus ens mostra que l'arribada de la fred és primordial per a la seva propagació, realment fins que no es trobi una vacuna, no podrem estar tranquils», va afirmar.

D'altra banda, es va mostrar crític amb la situació sanitària. «Tot el que ha passat ens ha de fer adonar que cal invertir en sanitat i recerca i, en el cas de Girona, la construcció del nou Trueta no pot esperar més, la crisi econòmica no ha de ser cap excusa, cal preparar-nos de cara al futur», va afirmar.



Control del contagi del virus

Segons va informar Efe, en el primer dia d'ús obligatori de mascaretes on no hi hagi dos metres de distància, els metges van començar a expressar optimisme després de comprovar que les xifres de contagis i morts evolucionen a la baixa de pressa i sense rebrots, per la qual cosa confien controlar l'epidèmia en pocs dies. El més optimista va ser el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirall, que va assegurar que «en poques setmanes estarem en un nivell de contagi pràcticament zero».