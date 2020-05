Sorea llança el programa BiObserva «STOP-Invasores» pel control d'espècies invasores a les seves instal·lacions

Avui, amb motiu del Dia Internacional de la Diversitat Biològica, resulta necessari recordar la importància de prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores en el medi ambient, segona causa mundial de pèrdua de biodiversitat segons l'ONU. És per això que Sorea, en el marc de la seva estratègia de Desenvolupament Sostenible (REwater Global Plan, 2017-2021), ha desenvolupat el programa BiObserva «STOP-invasores».

L'objectiu d'aquesta iniciativa és controlar les espècies invasores a totes les instal·lacions de tractament d'aigua gestionades per la companyia, contribuint així a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i més específicament a l'ODS n. 15, que posa el focus en aturar la pèrdua de biodiversitat.

Les plantes de tractament d'aigua són instal·lacions que compten, en la seva majoria, amb zones verdes en què es pot trobar flora invasora, espècies de creixement ràpid amb gran capacitat de dispersió i invasió, sobretot en mitjans aquàtics (boscos de ribera, aiguamolls, cursos fluvials, basses temporals€) que són els que actualment estan patint una major pèrdua de biodiversitat.

Des de Sorea, la conservació de la biodiversitat forma part de la gestió de les instal·lacions que opera. El programa BiObserva «STOP-invasores» ofereix, a través d'una metodologia i eines pròpies (una plataforma web i una app mòbil), tota la informació necessària per capacitar sobre com identificar espècies, reportar observacions, així com executar i realitzar plans de control i comunicació d'espècies invasores a instal·lacions. La plataforma web es pot consultar públicament a www.biobserva.com/stopinvasores, contribuint així a la sensibilització i coneixement de la ciutadania sobre aquesta problemàtica ambiental.

La responsable de Biodiversitat d'Agbar, Clara Rovira, destaca que «ha estat un repte dissenyar un programa de gestió d'espècies de flora invasora, viable per a totes les instal·lacions, i adreçat a personal sense coneixements previs de botànica». Per a la seva elaboracio s'ha comptat amb la col·laboració d'experts en botànica i en espècies invasores, així com en eines de ciència ciutadana. Clara Rovira ha afegit que «estem satisfets amb el resultat ja que el programa ens permetrà integrar aquest aspecte en la gestió operativa d'instal·lacions, la qual cosa contribuirà a la millora de la qualitat dels ecosistemes, beneficiant, d'aquesta manera, la biodiversitat». El programa es va llançar el mes de febrer amb una prova pilot duta a terme a les plantes depuradores de la Garrotxa.

La Garrotxa és pionera

A la comarca de la Garrotxa, Agbar, a través de Sorea i Aquambiente, juntament amb el Consorci SIGMA, van definir fa un any i mig un pla d'acció de biodiversitat que està en procés d'implementació. L'objectiu d'aquest pla és integrar les plantes de tractament d'aigua dins del seu entorn natural de forma que afavoreixin la seva biodiversitat.

Entre les actuacions destaquen les adreçades a millorar la qualitat ecològica del verd de la instal·lació. Així, la passada tardor es van construir dos jardins de papallones a la depuradora d'Olot i la de Sant Joan les Fonts, amb varietat d'espècies vegetals autòctones que afavoreixen aquests pol·linitzadors. També s'hi han instal·lat hotels d'insectes per a pol·linitzadors, i s'està implantant un projecte de millora de les zones herbàcies a l'EDAR Olot en el marc del projecte de «Millora de la biodiversitat de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa» que es porta a terme des del mateix Parc Natural. El programa BiObserva «STOP-invasores» s'afegeix al Pla d'acció de biodiversitat de la Garrotxa i el seu desplegament a totes les instal·lacions gestionades per Sorea es prolongarà al llarg del 2020.