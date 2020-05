Els vuit camps de golf gironins reobren després de dos mesos tancats

Els vuit camps de golf que hi ha a les comarques de Girona han tornat a obrir després de dos mesos tancats, aprofitant que la regió sanitària es troba a la fase 1 de la desescalada. Ho van fer el passat dilluns, això sí, implementant les mesures de seguretat i higiene necessàries i establertes pel Ministeri de Salut per evitar possibles contagis per coronavirus. L'Associació de Camps de Golf ha afirmat que les pèrdues per l'aturada arriben al 80% de la facturació. Amb l'objectiu de reactivar el sector, els vuit camps de golf han impulsat una campanya a través de les xarxes sota el títol «Tornarem #GolfCostaBrava».

Amb l'entrada a la fase 1 de la Regió Sanitària de Girona, els vuit camps de golf que hi ha a la demarcació han reobert les seves instal·lacions. Ho van fer-ho aquest dilluns 18 de maig adoptant mesures extraordinàries per evitar possibles contagis. Una de les novetats per evitar contacte és la introducció de reserves en línia i telefòniques, el pagament dels «green fees» amb targeta de crèdit o per plataformes digitals o la prohibició de moure elements de senyalització com ara les banderes dels forats. Són aspectes que els jugadors hauran de tenir en compte abans, durant i després de realitzar les seves partides de golf.

De tota manera, es mantenen tancats els bars i recepcions que hi ha, així com també les cases club. Des de l'Associació de Camps de Golf destaquen les pèrdues que han tingut per l'aturada i que xifren en un 80% de la facturació. Ara, tornen a l'activitat amb una campanya de publicitat titulada «Tornarem #GolfCostaBrava» que vol animar a tots els jugadors a tornar a trepitjar la gespa dels camps gironins.

Els camps de golf gironins que reobren les seves instal·lacions exteriors són PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella; Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro; Golf d'Aro - Mas Nou, a Castell-Platja d'Aro; Golf de Pals, a Pals; Golf Empordà, a Torroella de Montgrí - l'Estartit; Golf Resort Peralada, a Peralada, i Golf Torremirona, a Navata, a més del Par 3 Gualta, a Gualta.