Uns vuitanta establiments ja han demanat ampliar la terrassa a Girona

L'Ajuntament de Girona ja ha rebut vuitanta peticions de responsables de bars i restaurants per ampliar el seu espai de terrassa i fer viable el negoci amb la restricció de només poder oferir el 50% del seu àmbit d'ocupació i de garantir la distància social. El primer i el segon dia de la setmana van ser una seixantena i fins ahir ja se n'hi van sumar una vintena més.

El consistori gironí estudia la proposta i, en la majoria de casos, accepta la sol·licitud del negoci o fa algun tipus de modificació per poder garantir la normativa. No s'autoritza per exemple allargar una terrassa que pugui impedir el pas a una botiga del costat.

Per exemple, accedeix a ocupar la calçada en espais que no entorpeixen la mobilitat, com ara en estacionaments de motos o en zones de càrrega i descàrrega. Fins i tot en un lateral de la plaça Catalunya.

A banda dels establiments que estan fent les peticions d'ampliació d'espai per a la seva terrassa, els bars o restaurants poden posar, sense haver de demanar permís, les taules i cadires en el seu àmbit sempre que compleixin les normatives i les distàncies. Això sí, han de ser establiments que ja tenien el permís concedit abans de l'expansió del coronavirus i de la declaració de l'estat d'alarma.

Totes les terrasses han de complir amb l'horari que correspon a la llicència que autoritza la seva activitat i que sol regular-se segons la zona de la ciutat en què està ubicat el negoci.