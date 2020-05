El primer assaig en humans d'una vacuna mostra que és «segura» i que respon ràpid

La primera vacuna contra la COVID-19 que ha arribat a la fase 1 de l'assaig clínic «és segura, ben tolerada i capaç de generar una resposta immunològica contra la SARS-CoV-2 en els humans», segons una nova investigació publicada a la revista The Lancet. L'assaig obert a 108 adults sans demostra resultats prometedors després de 28 dies. Els resultats finals seran avaluats en sis mesos. En qualsevol cas, es necessiten més assaigs per saber si la resposta immune que provoca protegeix eficaçment contra la infecció del coronavirus.

«Aquests resultats representen una fita important. L'assaig demostra que una sola dosi vectorizada per adenovirus tipus 5 (Ad5-nCoV) produeix anticossos específics contra el virus i cèl·lules T en 14 dies, el que la converteix en una candidata potencial per a una major investigació «, explica el responsable de la feina, Wei Chen, de l'Institut de Biotecnologia de Pequín.

«No obstant això, aquests resultats han de ser interpretats amb cautela. Els desafiaments en el desenvolupament d'una vacuna COVD-19 no tenen precedents, i la capacitat de desencadenar aquestes respostes immunològiques no indica necessàriament que la vacuna protegirà els humans de la COVID-19 . Aquest resultat mostra una visió prometedora per al desenvolupament de les vacunes, però encara estem molt lluny que aquesta vacuna estigui disponible per a tots», puntualitza el científic. Actualment, hi ha més de 100 vacunes candidates en desenvolupament en tot el món.

En l'assaig es va avaluar la seguretat i la capacitat de generar una resposta immunològica. Es va inscriure voluntaris d'un centre de Wuhan i se'ls va assignar una única injecció intramuscular a una dosi baixa, mitjana o alta.