Barcelona, Madrid i tot Castella entraran dilluns en fase 1

El 53% dels espanyols estarà a partir de dilluns en fase 1 del pla de desescalada per recuperar l'activitat del país, amb la incorporació de la Comunitat de Madrid, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de totes les províncies de Castella i Lleó. A més, continuaran en fase 1 la Comunitat Valenciana, diverses zones sanitàries catalanes -entre elles la de Girona-, les províncies andaluses de Màlaga i Granada i les de Toledo, Ciudad Real i Albacete, a Castella-la Manxa, que tot just fa una setmana que van entrar en fase 1. En canvi, onze comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, entraran ja de forma sencera en fase 2, mentre que també ho faran algunes províncies o regions sanitàries concretes d'alguns territoris, com en el cas de Catalunya. Això suposarà que 22 milions de persones de tot l'estat entrin en aquesta fase avançada. Així ho va anunciar ahir el Ministeri de Sanitat després d'estudiar les propostes de les comunitats. «Vull felicitar a totes les comunitats, no només ens n'estem sortint sinó que estem sortint més forts d'aquesta situació», va dir el ministre, Salvador Illa.

Illa va mantenir entre dimecres i dijous diverses reunions amb totes les autonomies, i finalment ha acceptat que passi a la fase 1 la Comunitat de Madrid, després d'un gran debat perquè ho estava sol·licitant des de que la setmana passada el ministeri de Sanitat determinés que es quedava en fase 0, igual que Barcelona.

El mateix ha passat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que a partir de dilluns també passarà de la fase 0 a la 1, i totes les províncies de Castella i Lleó, on ja hi havia força zones sanitàries en fase 1. A partir d'ara, les decisions sobre l'avanç o no de Castella i Lleó es prendran per províncies i no pas per àrees de salut.

Però de la resta del país que ja estava en fase 1 no tothom passarà a la següent etapa de desconfinament. Per exemple, la Comunitat Valenciana ha decidit continuar en la mateixa fase 1 després d'haver registrat un lleuger repunt de contagis al llarg de la última setmana.

També continuaran en fase 1 les comunitats i les províncies que s'hi han incorporat més tard i que per tant només porten una setmana en fase 1, com és el cas de les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central. En canvi, en el conjunt de Catalunya, podran passar a la fase 2 el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre.

El mateix succeirà a Andalusia, on el canvi de fase també serà gradual. Així, Granada i Màlaga arribaran a partir de dilluns a la fase 1, mentre que la resta de províncies passaran ja a la segona fase. També passarà quelcom similar a Castella-la Manxa, perquè Toledo, Ciudad Real i Albacete continuaran en fase 1 mentre que la resta de la comunitat progressarà ja a la fase 2.

La resta d'autonomies passaran senceres a la fase 2, igual que les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En el cas de les illes, el ministre va explicar que continuaran en fase 2 les més petites, que ja hi eren, i les que ara s'hi sumaran. És a dir, que tant a les illes Canàries com les Balears passaran completament a la fase 2 de desescalada.



«Vis a vis» a les presons

Les presons en regions sanitàries que passin a la fase 2 del desconfinament recuperaran les visites «vis a vis», que estan suspeses des del 13 de març. En el cas de Catalunya, la nova mesura afectarà a lala presó Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), ja que la regió sanitària passarà a la fase 2 a partir de dilluns.

La Conselleria de Justícia va explicar ahir en un comunicat que durant la fase 2 també podran tornar a entrar a les presons les persones que hi van a fer voluntariat i també els representants de les diferents confessions religioses.

La Generalitat ha començat a repartir termòmetres i a instal·lar cambres tèrmiques als accessos dels centres per a prendre la temperatura a tots els visitants, i les presons que entrin en fase 1 podran reprendre les visites en els locutoris de vidre, la qual cosa afecta 4.300 presos de Wad-Ras, Brians 1, Brians 2, la presó de Joves i Quatre Camins, totes a la província de Barcelona.