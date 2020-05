Platges amb control d'aforament, la situació postcoronavirus

L'esborrany del protocol de platges recomana als ajuntaments –i a les autoritats i administracions competents, com ara costes i comunitats autònomes– que determinin l'aforament de banyistes i les activitats que podran realitzar, i deixa en mans d'aquests gestors fixar el nombre màxim de persones que podran anar en grup a les instal·lacions.

Segons va explicar, ahir, l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), l'escrit insta les administracions competents a vigilar la capacitat de càrrega de les platges, així com implementar controls d'accés i organitzar entrades i sortides que evitin aglomeracions i embussos. Tanmateix, també assenyalen que s'ha de determinar com s'avisarà els usuaris quan s'arribi a la capacitat màxima, fins i tot quan aquests encara no s'hi hagin desplaçat. Aquesta tasca «es podrà fer amb cartelleria tradicional, recursos humans o aplicacions tecnològiques que permetin a la gent tenir la informació abans de desplaçar-se fins a la mateixa platja», planteja l'esborrany, que encara ha de rebre el vistiplau del Ministeri de Sanitat.

En aquest sentit, preveu que en els accessos, o fins i tot abans de l'arribada, s'informi sempre els usuaris de les mesures de prevenció a aplicar a la platja, la capacitat estimada de la mateixa i de les restriccions o limitacions en els serveis en cas d'haver-n'hi.

Delimitar i balisar zones

La zona d'hamaques i ombrel·les haurà de delimitar-se amb balises, cintes o altres indicacions, establint-se un control en la seva assignació, a fi que es pugui assegurar que l'equipament ha estat degudament netejat i desinfectat abans del seu ús.

També s'haurà de disposar d'un pla d'avaluació de riscos per a prevenir contagis per la covid-19, que haurà de contemplar com s'assegura que els usuaris en primera línia de platja guardin la distància de seguretat respecte als usuaris que estiguin en la riba passejant o entrant a gaudir d'un bany.

Respecte les àrees de joc infantils, esportives i altres zones d'esplai que no siguin objecte de serveis comercials sinó responsabilitat directa de l'ens gestor, «seran habilitades en funció de les disposicions generals que emetin les autoritats competents, i sempre complint amb les mesures de seguretat sanitàries».

En relació amb l'accessibilitat, les platges hauran d'informar si es presta el servei de bany assistit i, en aquest cas, «es realitzarà sempre que es compti amb els equips de protecció individual (EPI) necessaris o amb els mitjans mecànics que permetin la protecció del personal que el presta».

Aquest pla de contingència, que serà implementat en accessos, arenals, condícies, vestuaris i taquilles, punts d'aigua potable, papereres, posats de socorrisme i altres zones comunes, serà dissenyat pel comitè per a la gestió del risc que hauran de constituir les autoritats competents en la gestió de la platja.