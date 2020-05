Sanitat alerta Catalunya d'incoherències en les dades i podria intervenir

El coordinador del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer la seva preocupació pel problema amb les dades de Catalunya «dimecres i ahir», després d'una evolució «molt bona», i va detallar que el Ministeri de Sanitat està parlant amb les autoritats catalanes per aclarir què passa. Simón va assegurar en roda de premsa que «no és intranscendent no saber què està passant a Catalunya» i, tot i que va incidir que els problemes estan associats a una zona concreta, va dir que podria passar a unes altres.

«Si no se soluciona aquest problema, caldrà tenir discussions en un àmbit més elevat» entre les administracions central i autonòmica, va advertir l'expert, per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols.

L'epidemiòleg va explicar que Salut «ha notificat més casos confirmats de dies previs». També va comunicar tres defuncions, que ahir sí que va incloure en el seu còmput el Ministeri de Sanitat, qui precisa que també va informar de «més morts de dies previs», la data de defunció dels quals està «pendent d'assignació».

D'altra banda, ahir Espanya va registrar 56 morts per coronavirus, 8 més que dijous i 446 nous positius confirmats per PCR, 102 més. El Ministeri de Sanitat va tornar a incloure les dades de Catalunya, que registrava 150 positius i 3 defuncions. Espanya ja suma 28.628 morts per la COVID-19 i 234.824 positius confirmats.



Resposta de Salut

En resposta a les declaracions de Simón, Salut va comunicar que Catalunya publica cada dia totes les dades: casos positius, sospitosos, èxitus declarats per funeràries i classificats per lloc de defunció, entre d'altres. Van admetre que les darreres dades mostren una evolució segons l'esperat. Del conjunt de dades que Salut publica, el Ministeri només demana que n'hi notifiquin algunes, i són només aquestes les que el Ministeri coneix. «En aquest sentit, cal recordar que el Ministeri només rep dades i les interpreta, però és la Generalitat de Catalunya qui coneix la realitat epidemiològica del país», van explicar, i van afegir que «aquesta realitat mostra que no hi ha cap zona concreta a Catalunya que indiqui que l'evolució i les dades de l'epidèmia estan evolucionant a pitjor i de forma diferent de l'esperada».



Visites a residències

El Departament de Salut va proposar que es puguin fer visites de familiars a les residències que es trobin en les regions sanitàries que avancin a la fase 2, que a partir de dilluns seran el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. La consellera de Salut, Alba Vergés, va defensar que es tracta d'una proposta treballada amb el sector i espera que el Ministeri de Sanitat l'aprovi, tot i que el Govern espanyol no preveu les visites a les residències de gent gran fins a la fase 3. «L'objectiu és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen en residències amb el mínim risc», va afirmar. Segons la proposta, es podria fer una visita setmanal de 30 minuts, en espais habilitats i amb mesures com el control de temperatura.

Vergés també va demanar que es puguin recuperar serveis externs que no són sanitaris com el de perruqueria i podologia en la fase 2 , «molt importants per a les persones grans que viuen en residències», va recalcar.



Menys greus a Girona

Segon dia consecutiu de descens del nombre de pacients en estat greu ingressats en hospitals de la Regió Sanitària de Girona per la COVID-19. Segons les dades de Salut, ahir hi havia dotze pacients de gravetat, cinc menys que dijous. A més, és la xifra més baixa des del 19 de març, quan n'hi havia tretze. Després del repunt que es va registrar dimecres per primer cop en vint dies, continua la tendència a la baixa del nombre de malalts en estat greu a la demarcació. Les mateixes dades indiquen que, per tercer dia seguit, es redueixen també el total d'ingressats per la pandèmia. Actualment n'hi ha 161, dos menys que ahir i 21 menys que dilluns, quan es va registrar un repunt.

Les dades d'ahir recullen un nou repunt dels professionals sanitaris a qui han detectat el virus i és el segon d'aquesta setmana. Ahir hi havia 48 professionals infectats, tres més que dimecres.