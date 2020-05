«El sistema sanitari català no suportaria una segona onada»

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va advertir que «el virus sembla que se n'està anant, però no ens podem relaxar» perquè, segons al·lega, el sistema sanitari català –«que necessitaria 5.000 milions d'euros més»–, no suportaria una segona onada de la COVID-19, la malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. En una entrevista a RAC-1, Padrós es va mostrar optimista sobre l'evolució positiva del coronavirus, per la qual cosa ja ha demanat que la classe política comenci a «fer un examen crític i es prengui seriosament la sanitat».

«El virus sembla estar marxant. Per les dades, sembla que no està circulant amb la mateixa intensitat», va dir el president dels metges de Barcelona, tot i que va reconèixer que «tots els professionals sanitaris tenen en ment el perill d'un suposat rebrot, juntament amb el de la grip estacional». Segons Padrós, «el confinament ha tingut el seu efecte», ja que ha suposat un gran benefici , mirant les dades objectives, per la qual cosa va remarcar que «cal felicitar la decisió» i valorar l'esforç i compliment de la gent. «Ara hi ha raons d'Estat perquè la classe política es posi a l'altura del que ha demostrat la societat civil». Tanmateix, el metge va reclamar que deixin ara als professionals sanitaris que han combatut l'epidèmia «posar sobre la taula les línies de prioritats que necessitem en el sector sanitari, que està pensat per a la dècada dels vuitanta i que cal pensar per als ciutadans del segle XXI».

En aquest sentit, el president del Col·legi va exigir al conjunt de la classe política «fer un examen crític sobre la necessitat del sistema sanitari. «En els últims 10 anys, el conjunt de la classe política no s'ha pres seriosament la sanitat», va lamentar Padrós.

«Treballs molt precaris»

Segons el president del COMB, «el sistema sanitari català necessita 5.000 milions d'euros més en el pressupost per atendre les necessitats de la nostra societat. Això és el 50% més del que hi ha actualment». El pressupost de Salut previst per al 2020 a Catalunya és de més de 9.700 milions d'euros, amb un increment d'uns 908 milions respecte a l'any passat, aproximadament un 10%.

«La cantarella que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món ha estat pel compromís dels professionals sanitaris. Hi ha molts metges joves que tenen treballs molt precaris», va retreure. En aquest sentit, Padrós lamenta que els sous se situen entre 1.200 i 1.500, quan es tracta d'un personal que s'ha format molt, va argumentar, i que la seva feina ve acompanyada d'un «nivell altíssim» d'exigència. «El sistema retributiu és injust», va lamentar el president del COMB.

A més, també va posar en valor la creació de llocs de treball vinculats directament i indirectament al sector. «Genera riquesa, protecció, benestar, coneixement. Invertir en sanitat és la garantia de futur», va realçar. Finalment, també va proposar «fer algunes correccions», perquè hi ha determinats materials «que han de poder tenir una fabricació local o europea. Un sistema compartit per tots els estats que ara ha brillat per la seva absència».