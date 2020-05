SOS Costa Brava torna a sortir al carrer

SOS Costa Brava ha tornat a sortir al carrer per denunciar l'actitud d'alguns ajuntaments que han tirat endavant projectes urbanístics polèmics durant el confinament. L'entitat ecologista, que agrupa diverses associacions, assegura que l'estat d'alarma s'ha utilitzat per seguir construint alguns dels projectes sense cap oposició veïnal, ja que no han estat permeses les manifestacions.

"Els ajuntaments de la Costa Brava han seguit donant llicències d'obres i s'ha continuat edificant a bon ritme, destruint el litoral", assenyala l'advocat Eduard de Ribot. Per això han organitzat tres concentracions en tres poblacions amb projectes polèmics; la Pineda d'en Gori de Palamós, Sa Riera de Begur i Cap Roig a Calella de Palafrugell.