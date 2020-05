El Trueta recupera l'activitat ambulatòria i es normalitzarà al juny

L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta va recuperant de manera progressiva tota l'activitat ambulatòria que es realitza, part de la qual es continuarà fent de manera telemàtica i/o telefònica. Així, l'activitat de Consultes externes ja s'ha recuperat en un 80%, un 50% de la qual ja és presencial i la resta es continua fent sense la presència del pacient.

Els gabinets i unitats on es fan proves diagnòstiques i terapèutiques i els hospitals de dia de tractaments també van tornant a la normalitat i es preveu que es recuperi al juny.

En general, a principis de maig cada la majoria d'àrees va anar augmentant la seva activitat. Tenint en compte cada especialitat, el ritme de feina a endoscòpia s'ha incrementat un 70% aquesta setmana; l'àrea del cor també ha anat incrementant l'activitat programada, en alguns àmbits s'ha recuperat del tot i en alguns altres ho acabarà de fer al juny. El Servei de Pneumologia la setmana passada ja va començar a fer les primeres proves funcionals respiratòries i les primeres broncoscòpies a pacients no-COVID, donat que durant la pandèmia s'han seguit realitzant a pacients ingressats per coronavirus. Pel que fa a la Unitat del Son, també es va iniciar la recuperació lenta de l'activitat la setmana passada i es preveu que al llarg de la setmana que ve es pugui recuperar la normalitat del tot.

Pel que fa a l'activitat de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició, s'ha doblat el nombre de pacients per tram horari d'atenció per tal d'anar recuperant l'activitat que es va deixar de fer durant la primera fase de pandèmia. La Unitat del Dolor està assumint ara el 70% de l'activitat habitual i espera arribar la setmana que ve a fer el 100%. La Unitat de Diàlisi ha continuat atenent els pacients que fan hemodiàlisi malgrat que durant la primera fase de la pandèmia no van iniciar casos nous. Això fa que ara s'hagin iniciat aquests tractaments que estaven en espera. Respecte al Gabinet d'hipertensió, l'activitat s'havia aturat fins a aquesta setmana i es preveu que vagi en augment. El Servei de Neurofisiologia ja està duent a terme estudis a pacients en un 80% de la seva activitat ordinària i la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona, situada al Parc Hospitalari Martí i Julià, també ha anat incrementant el volum de tractaments, que durant la fase aguda de la pandèmia van quedar reduïts només als inajornables.

Finalment, una altra activitat ambulatòria que està en fase de recuperació és la rehabilitació, que es desenvolupa majoritàriament al Centre d'especialitats Güell, i que va suspendre tota l'activitat presencial des del 16 de març.



Finalització de la residència

L'Institut Català de la Salut a Girona ha fet un acte de comiat per a 43 residents que acaben la seva formació especialitzada, tant a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta com a l'àmbit d'atenció primària. D'aquests, el 70% es queda a treballar a centres de l'ICS a Girona, ja sigui a l'àmbit hospitalari com al de primària.

A l'Hospital Dr. Josep Trueta són 26 els professionals que hi han finalitzat la seva especialitat en els darrers anys, concretament una infermera pediàtrica, dos llevadors/es i 23 metges i metgesses que han cursat les seves especialitats, repartits als serveis de Pediatria, Anestèsia, Cardiologia, Ginecologia i Obstetrícia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, Medicina Interna, Anàlisis Clíniques, Cirurgia General, Endocrinologia, Neurologia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Digestiu, Radiodiagnòstic i Pneumologia.

Pel que fa a l'atenció primària, també s'ha fet el comiat de 15 professionals de l'especialitat de medicina familiar i comunitària i de dos de l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària. D'altra banda, com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, aquest any Sanitat encara no ha establert la data d'inici de l'especialització dels nous residents.