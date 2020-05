El Bisbat prepara un retorn gradual a les misses

Després que, durant aquests mesos de confinament, diversos capellans s'hagin animat a celebrar misses a través de les xarxes socials, el Bisbat de Girona es prepara per tornar, a partir de la setmana que ve, a les celebracions amb fidels. Malgrat que la fase 1 de desconfinament ja permet celebracions amb un 30% de l'aforament, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va marcar com a data de tornada de les misses presencials el cap de setmana del 30 i 31 de maig, coincidint amb la festivitat de la Pentecosta. Al llarg d'aquesta setmana i presumiblement de la que ve, tanmateix, hi ha parròquies que ja han començat a celebrar misses diàries -on habitualment assisteix un nombre inferior de fidels que a les dominicals- per tal d'anar-se adaptant a la «nova normalitat», que en el cas de l'església passa per celebracions sense donar-se la mà ni agafar els cantorals, amb mascareta i amb una col·lecta que ja no es fa durant l'ofertori, sinó deixant la cistella a l'entrada del temple.

Parròquies gironines com la del Mercadal o el Cor de Maria ja han arrencat durant aquesta setmana amb les celebracions diàries, amb nombres reduïts de fidels i mantenint la distància de seguretat. També està previst que, a meitat de la setmana vinent, comencin també les misses diàries a altres parròquies com la de Sant Josep. L'objectiu és que els temples comencin a funcionar, poc a poc, abans de la prova real, que vindrà amb el reinici de les celebracions dominicals -que solen comptar amb més assistència- a partir del cap de setmana del 30-31 de maig.

Per tal de facilitar l'entrada en aquesta «nova normalitat», el Bisbat ha editat un díptic -basat en les recomanacions de la Conferència Episcopal espanyola- amb algunes recomanacions bàsiques per a les parròquies. Cada parròquia s'haurà d'organitzar per tal de portar-les a terme, però es preveu que en aquestes tasques hi col·laborin els voluntaris habituals.

Pel que fa al bisbe, Francesc Pardo, presidirà diumenge vinent la missa de les 11 del matí a la Catedral, com ja és habitual, tot i que en aquesta ocasió ja comptarà amb l'assistència de fidels. Tot i això, el Bisbat té previst continuar oferint les celebracions dominicals per Internet almenys fins al 14 de juny, festivitat de Corpus. Les esglésies hauran d'estar al 30% durant la fase 1, però podran arribar al 50% quan s'avanci a la segona fase.

D'altra banda, també està previst, tal com va anunciar la Conferència Episcopal, que se celebri a la Catedral una missa en record de totes les víctimes del coronavirus, tot i que en el cas de Girona encara no hi ha data.