El BOE modifica algunes de les normes de la fase 1 i la fase 2

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat ahir recull una ordre ministerial que estableix que, a més de passar de fase de manera oficial a les unitats territorials anunciades divendres, relaxa algunes de les mesures previstes en la fase 1 i 2. Aquestes modificacions entraran en vigor la mitjanit d'avui a demà i es mantindran mentre duri l'estat d'alarma. També s'elimina l'obligació de fer esport de manera individual.

En la fase 1 es mantenen les franges per a aquestes activitats com fins ara i, en la fase 2, com es va aprovar fa una setmana quan va entrar en vigor en algunes illes, les persones de fins a 70 anys podran fer esport o passejar a qualsevol hora excepte de 10 a 12 i de 19 a 20 h, que estaran restringides als majors de 70 i les persones vulnerables. Les comunitats autònomes podran moure aquestes franges en totes dues fases.

I també podran modular l'aforament màxim dels museus, que per regla general és d'un terç. Això sí, podran jugar amb una forquilla d'entre un 30 i un 50%. S'afegeix un matís: si fins ara no podien obrir els locals comercials de menys de 400 metres quadrats (o que hagin fitat aquesta superfície) en centres comercials si no tenien accés directe des del carrer, ara només es veta als qui no tinguin accés des de l'exterior del centre comercial, doni aquesta sortida al carrer o no.

D'altra banda, les comunitats autònomes podran decidir reprendre les classes presencials en l'educació no universitària i formació en les zones que estiguin en fase 2. El Govern dóna llibertat a les comunitats autònomes per a decidir com i quan reprendre-les en qualsevol curs seguint mesures de distanciament i higiene a les aules. Però, això sí, es manté la possibilitat de l'educació online també en cursos en els quals l'assistència a classe fos obligatòria abans de l'estat d'alarma.