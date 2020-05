El Govern català demana «prudència» i no moure's entre regions sanitàries

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va demanar ahir als ciutadans que tinguin «prudència» i que no es moguin entre regions sanitàries durant la fase de desescalada. «Cal que si es detecta un focus o un rebrot se'l pugui aïllar territorialment i per això és fonamental que les persones encara no sortim de les nostres regions sanitàries», va afirmar Budó ahir en una roda de premsa virtual.

Budó va indicar que, si ara la desescalada «es fa bé», els ciutadans podran arribar abans a la «nova normalitat» i recuperar la seva «vida social». A partir de demà, la regió sanitària de Barcelona i les seves dues àrees metropolitanes passaran a la fase 1 de la desescalada, mentre que les regions del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i la de l'Alt Pirineu i Aran passaran a fase 2.

Al respecte dels canvis de fase, la portaveu del Govern català va apuntar que «és crucial que l'entrada en aquestes noves fases no impliqui una sensació de seguretat ni una precipitació en els diferents passos que més endavant podrem anar abordant».

Per tot això, Budó va dir que seria «imprudent i fins i tot temerari establir ara una data per a l'entrada en vigor de la fase 2 en les zones que just aquest dilluns passaran a la fase 1» i ha reiterat que un «mal desconfinament» podria provocar un rebrot i un nou confinament, pel que va demanar als catalans que mantinguin el seu «comportament exemplar» fins que se surti totalment de la crisi sanitària.