Inversió de 2,5 milions per al Trueta per fer front al coronavirus

Una quarantena de contractes d'emergència. En dos mesos l'Institut Català de la Salut ha adjudicat almenys una quarantena de contractes amb una inversió que frega els dos milions i mig d'euros. Les despeses s'han destinat a l'adaptació de l'hospital i al subministrament de material.

Tots els hospitals catalans han hagut de fer adaptacions internes d'urgència per poder atendre l'elevat volum de pacients amb COVID-19 al llarg d'aquests mesos de crisi. A més, han hagut de subministrar milers de materials de protecció per als professionals que hi treballen i adquirir més respiradors i llits per habilitar noves unitats de crítics.

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha fet inversions milionàries que s'han materialitzat en desenes de contractes d'obres, subministraments, instal·lacions i serveis diversos per adequar els hospitals de referència de Catalunya. Un d'aquests és el Trueta, el principal hospital de la Regió Sanitària de Girona que, sense anar més lluny, fins al 18 d'abril havia atès un total de 800 pacients confirmats de COVID-19, 514 dels quals hi van ingressar.

Des del 30 de març fins ahir, segons s'ha publicat a la plataforma de contractació pública de la Generalitat, l'ICS ha adequat el Trueta per fer front al coronavirus amb una inversió d'almenys 2.475.639,05 euros, per ser exactes.

Aquesta xifra és el resultat de la suma d'imports d'una quarantena de contractes que l'ICS ha adjudicat per tramitació d'emergència arran de la declaració de l'Estat d'alarma per la COVID-19, tal com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que permet la contractació directa fins i tot encara que no hi hagi crèdit adequat i suficient.

Val a dir que fins avui encara se n'estan acabant de tramitar de nous, però aquests ja s'han adjudicat anteriorment, per tant la xifra total podria augmentar a mesura que el portal es vagi actualitzant. Finalment, també cal tenir en compte que en aquesta anàlisi només s'exposaran els contractes explícits per al Trueta, obviant que l'ICS ha contractat diversos subministraments de materials per a tots els centres hospitalaris de l'entitat, sense especificar quina inversió exacta ha efectuat per a cadascun.

Quant al tipus d'inversions, es poden classificar en quatre blocs principals: obres d'adaptació i manteniment de l'hospital, subministrament de maquinària i materials per al centre, l'adequació de l'hotel Ibis per a poder atendre pacients i, finalment, el subministrament de materials per als treballadors.



Adaptació i mantenimenT

de l'hospital



La inversió més gran s'ha destinat a les obres per adaptar l'hospital a les noves circumstàncies i per mantenir les instal·lacions en un estat òptim per fer front a la crisi causada pel coronavirus. Segons publica el portal, s'han adjudicat dotze contractes entre el 17 d'abril i el 20 de maig amb una inversió d'1.240.418,51 euros. L'import més elevat correspon a la contractació del servei de bugaderia com a conseqüència de l'increment de les necessitats. S'hi ha invertit més de mig milió d'euros. D'altra banda, la suma dels imports per a les obres d'adaptació de la novena i desena planta per a dormitoris dels metges de guàrdia i despatxos eleva el total a més de 300.000 euros. La resta de diners s'han invertit en serveis de neteja, trasllat i adequació de fusteria i adaptació de la instal·lació elèctrica per a les noves UCIs, entre d'altres.

subministraments per

al centre



El Trueta s'ha sotmès a moltes modificacions al llarg d'aquests mesos per a poder atendre l'elevat gruix de pacients, sobretot crítics. És per això que s'han hagut d'habilitar noves UCIs i, per tant, equipar-les de materials necessaris com ara nous llits i respiradors. S'han adjudicat divuit contractes entre el 25 de març i el 15 de maig amb una inversió de 855.973,6 euros. L'import més elevat correspon a la contractació del subministrament de diferents reactius necessaris per a l'epidèmia del SARS-CoV-2. S'hi ha invertit més de 190.000 euros. D'altra banda, si se sumen els imports dels tretze respiradors que s'han comprat, el valor suma més de 359.000 euros. La resta de diners s'han invertit en maquinària sanitària, llits i medicaments entre d'altres.

adaptació de l'hotel ibis



Dins el projecte Hotels Salut, alguns pacients lleus amb COVID-19 del Trueta es van derivar a l'Hotel Ibis de Girona. Aquesta mesura va permetre alleugerir la càrrega assistencial del centre. Per poder habilitar l'hotel, l'ICS hi va invertir 289.630 euros. En total va adjudicar quatre contractes entre el 6 i el 14 d'abril. La despesa més gran va recaure en la contractació dels serveis de neteja, amb una inversió de més de 173.000 euros.



SUBMINISTRAMENTS PER

ALS TREBALLADORS



Finalment, a mesura que avançava la crisi per l'epidèmia a Girona, els professionals de l'hospital s'exposaven a cada vegada més riscos. És per això que s'ha invertit un total de 89.616,94 euros en bates i testos serològics per a la detecció del coronavirus. S'han efectuat un total de sis contractes entre el 14 d'abril i el 19 de maig.