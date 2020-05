El nord d'Europa planta cara al pla d'ajudes de Macron i Merkel

Àustria, Suècia, Dinamarca i Holanda ja estan ultimant una proposta alternativa al pla de França i Alemanya per a reconstruir l'economia de la Unió Europea que contempla un únic fons d'emergència en resposta a la crisi propiciada per l'epidèmia de coronavirus.

Segons fons del Govern austríac és de particular importància que els estats limitin aquesta ajuda als dos pròxims anys, d'acord amb els termes d'una contraproposta anunciada en diverses ocasions durant les últimes setmanes. Els quatre països deixen clar també que no acordaran la mutualització del deute ni un increment del pressupost de la Unió Europea, segons l'esborrany del seu pla.

La proposta respon al pla de 500.000 milions de ? presentat pel president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel. La proposta francoalemanya es queda lluny del pla d'1,5 bilions que plantejaven la Comissió Europea o Espanya, però París i Berlín proposen que sigui dirigit a les capitals a través de subvencions a fons perdut i no inclou préstecs a retornar, una cosa que sí que contempla Brussel·les.

El canceller d'Àustria, Sebastian Kurz, ha criticat durament aquest pla en els darrer dies. «És clar que diem sí a l'ajuda d'emergència, però el que rebutgem és una unió basada en el deute per la porta de darrere», va insistir Kurzk aquest divendres en una conferència del seu partit Popular amb els conservadors bavaresos de la Unió Cristiano Social (CSU).

Itàlia, un dels països més sacsejats per la crisi, ja va avançar ahir que considera aquesta contraproposta com un gest «inapropiat i a la defensiva» per part dels països anomenats «frugals», és a dir, fiscalment conservadors.

La recessió tan greu a la qual ens enfrontem demana «unes mesures ambicioses i innovadores» perquè «el mercat interior, que beneficia a tots els europeus, està en perill», va manifestar el ministre italià per a Europa, Enzo Amendola. «Aquesta declaració dels països anomenats frugals és un gest inapropiat i a la defensiva. Necessitarem més coratge el pròxim 27 de maig», va avançar en referència a la reunió que mantindrà la Comissió Europea per discutir aquests plans.

La contraproposta d'Àustria, Suècia, Dinamarca i Holanda arriba dies després que el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, proposessin un fons de reconstrucció de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea. El pla de París i Berlín aposta perquè els 500.000 milions d'euros siguin «despesa pressupostària per a les regions i els sectors més afectats» per la pandèmia i que sigui la Comissió Europea la que s'endeuti als mercats. Segons va dir Macron, els diners es faran a arribar a través de «veritables transferències» als estats i els sectors més afectats per la crisi, mentre que Merkel va explicar que «ara és necessari un gran esforç i França i Alemanya estan disposades a fer-lo».