Punt i final a un Ramadà digital

El col·lectiu musulmà ha posat punt i final aquest cap de setmana a un Ramadà absolutament atípic i que, malgrat estar confinats a casa, han pogut compartir gràcies a les noves tecnologies. Un Ramadà, doncs, que enguany ha estat més íntim i digital que mai, ja que, malgrat que l'inici del pla de desconfinament permet tornar a celebrar el culte amb aforaments reduïts, la Comissió Islàmica d'Espanya ha recomanat no tornar a fer celebracions comunitàries fins a la fase 3 (cap al 10 de juny), per tal de garantir que les mesquites estan preparades i no es corren riscos innecessaris. El president de l'associació Azhara de Salt, Mohamed El Amrani, considera que ha estat «un mes molt atípic, tal com imaginàvem, però gràcies a les xarxes socials ha quedat demostrat que és molt difícil renunciar al caràcter comunitari del Ramadà».

Des de l'associació Azhara han impulsat durant el canal d'Instagram Ramadà des de Casa, des d'on han promogut diverses trobades virtuals per tal que tots els musulmans que ho desitgessin puguessin compartir el seu dia a dia durant el Ramadà. Així, han anat realitzant activitats de cuina, trobades de reflexió i han contactat amb musulmans gironins que han viscut el Ramadà des d'altres països europeus, a banda d'anar penjant imatges de la quotidianitat d'un mes sagrat que han hagut de passar confinats. Segons El Amrani, aquesta digitalització estat «molt interessant» i per això mantindran obert el canal d'Instagram que quedarà com un «record» , un àlbum de fotos d'un Ramadà «atípic i digital».

Les noves tecnologies els van permetre celebrar un iftar -trencament del dejuni- virtual en què hi van participar diferents entitats, comunitats musulmanes i persones a títol individual de totes les edats, fet que els va permetre compartir sensacions i experiències. «Vam veure que hi havia persones que havien experimentat una sensació de solitud, perquè estaven acostumats a visitar els amics o la família, o trobaven a faltar anar als centres de cultes», explica El Amrani. El representant d'Azhara considera, a més, que el confinament ha servit per posar de manifest alguns dels problemes que pateix la comunitat musulmana a Catalunya, com per exemple les dificultats per poder enterrar els seus difunts als cementiris d'aquí davant del tancament de fronteres, que ha impedit repatriar-los als seus països d'origen. I és que encara són pocs els cementiris que disposen d'espais per poder sepultar difunts segons el culte musulmà, segons el qual s'han d'enterrar en tombes orientades a la Meca. Durant la crisi del coronavirus, diferents comunitats islàmiques s'han queixat d'aquesta manca d'espais i, segons El Amrani, és una qüestió que s'haurà d'abordar en el futur.

Malgat que la Comissió Islàmica d'Espanya ha recomanat als centres de culte que no reobrin fins a la fase 3 del desconfinament, durant el mes del Ramadà les comunitat musulmana sí que ha continuat amb la seva tasca social. En aquest sentit, el Centre Cultural Islàmic Català ha repartit al llarg d'aquest mes uns 300 àpats al dia entre totes aquelles personse que ho han necessitat, ja fossin de religió musulmana o no. Es tracta d'una iniciativa que es porta a terme des de fa anys, tot i que aquest 2020, a causa de les circumstàncies excepcionals per la pandèmia del coronavirus, han incrementat el nombre d'entregues. Segons ha explicat el director executiu del centre, Aly Abdelradi, a l'agència Efe, els paquets que lliuren contenen aliments com pa, ous, dàtils, aigua i fruita. «Aquesta vegada ha estat excepcional», afirma Abdelradi amb relació a l'emergència del coronavirus, que diu que ha fet augmentar el nombre de persones que sol·liciten ajuda.

Per aquest motiu, durant aquest any els voluntaris s'han dividit en uns vuit grups que han lliurat aliments a qui ho hagi necessitat, professi la religió que sigui o sigui ateu.