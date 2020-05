Rua «prollibertat» de Vox amb trenta cotxes

Una trentena de vehicles va circular ahir per diversos carrers de Girona dins la denominada «caravana per Espanya i per la Llibertat» que havia convocat Vox. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia autoritzat aquestes manifestacions en cotxe el dia abans per Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per protestar per la gestió del coronavirus per part del Govern espanyol. Amb multitud de banderes espanyoles i del partit ultradretà i alguna de catalana van iniciar una rua per la carretera Barcelona i la Gran Via de Jaume I. Durant el trajecte, feien sonar el clàxon i eren observats pels vianants des de la distància.

A l'aparcament del Mas Gri havien quedat en «no respondre» a cap possible « provocació». Molts gironins, però, no sabien ni què passava o seguien caminant amb indiferència, que el coronavirus sol ja és prou condemna. «Ara que he pogut sortir al carrer al carrer m'he trobat aquesta cosa», deia una veïna.

La formació havia garantit que l'acte només duraria mitja hora i, així més o menys va ser. Molts cotxes estaven ocupats per una sola personba però en alguns dels primers vehicles s'hi podien comptar fins a quatre ocupants. Abans de retornar al punt de partida, van aturar-se a la Subdelegació del Govern i el president provincial de la formació, Alberto Tarradas, va sortir del vehicle i des de la plaça de l'U d'Octubre de 2017 va fer un petit discurs contra el Govern espanyol -que volia impedir la marxa. L'acte era seguit per diversos agents de la Policia Municipal i dels Mossos en vehicles sense logotip.

A Barcelona es van reunir més d'un centenar de vehicles, i hi va haver tensió quan es van llançar ous des de balcons. A Tarragona van ser una trentena i a Lleida, una vintena, segons l'Agència Catalana de Notícies.