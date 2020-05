Salsa Jove inicia un micromecenatge per becar activitats de lleure

L'Associació Salsa Jove ha engegat un procés de micromecenatge per recollir diners per destinar-los a poder becar i pagar activitats de lleure ( casals, colònies... ) al màxim d'infants i joves de famílies amb dificultats per acollir-se a aquest tipus d'activitats a les comarques de Girona. Ho fan a través del portal Tot Suma i esperen aconseguir mil euros. Salsa Jove treballa en l'educació en el lleure d'infants, joves i adolescents, amb activitats com casals de vacances, festes i activitats diverses. Volen que aquestes beques serveixin per ajudar famílies amb problemes socials i econòmics.