Sánchez: «Aquest estiu hi haurà temporada turística»

En una setmana marcada per la derogació del Govern de la reforma laboral del PP de 2012 i pel ball d'aliances per aconseguir una nova pròrroga de l'estat d'alarma –que l'ha obligat a pactar amb Bildu i a partir peres amb Esquerra– ahir el president va comparèixer i va fer una cascada d'anuncis.

Entre les proclames més destacades, el cap de l'executiu va anunciar que a partir de finals de juny ja serà possible el turisme intern entre molts territoris de l'Estat i que, a partir del mes de juliol, Espanya reobrirà les fronteres al turisme estranger, tot i que no ha concretat les dates. «Aquest estiu hi haurà temporada turística», va proclamar. «Animo els espanyols a planificar les vacances ja i a aprofitar les meravelles nacionals», va dir, fent una crida a fer turisme intern aquest estiu.

L'anunci de Sánchez en relació amb el turisme va de la mà de les properes fases de la desescalada. Si no hi ha cap rebrot, està previst que a partir del 22 de juny la meitat de l'Estat torni a l'anomenada «nova normalitat», mentre que Madrid i Barcelona no arribaran a aquesta fase fins almenys el 6 de juliol, quan superin la fase 3, si és que abans no s'accelera el canvi. El president espanyol va insistir que tot s'haurà de fer garantint les condicions de seguretat, i va parlar d'un segell per als locals turístics espanyols. No va deixar clar, però, quan exactament s'aixecarà la restricció de 14 dies de quarantena per a tots els estrangers que vinguin a Espanya. Ara mateix només poden creuar les fronteres aèries o marítimes les persones amb nacionalitat espanyola o residència habitual –no segona residència– a l'Estat.



Cinquena pròrroga

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que finalitzarà el proper 7 de juny, després de la validació del Congrés dels Diputats. Durant la compareixença, Sánchez va atribuir la negativa del PP a donar suport a la nova pròrroga de l'estat d'alarma en el debat de dimecres passat al Congrés dels Diputats al pacte amb EH Bildu per a la derogació de la reforma laboral del 2012 i que va provocar que la patronal s'aixequés de la taula de diàleg. Segons va argumentar el president espanyol, el «no» dels populars, que va titllar d'«insòlit», va fer que els partits amb menys representació obrissin la interlocució amb l'executiu espanyol per oferir el seu suport posant a la taula «altres debats que no tenen res a veure amb l'emergència sanitària ni la salut pública».

En paral·lel a l'oficialització de la cinquena pròrroga, el BOE anuncia també altres novetats com l'aixecament dels terminis administratius (1 de juny) i processals (4 de juny) –suspesos des del 14 de març– o la possibilitat que les zones en fase 2 comencin les classes presencials, excepte a les universitats.

També autoritza la Direcció General de Trànsit (DGT) a reprendre els exàmens teòrics i pràctics per obtenir els permisos de conduir a les províncies que es trobin a la fase 2 del desconfinament. Els testos es faran durant tot l'estiu després que durant més de dos mesos hagin estat suspesos. La capacitat de les aules disminuirà –hi haurà d'haver un mínim de dos metres entre cada alumne–, de manera que hi haurà més convocatòries per donar resposta a la demanda. Els aspirants hauran de dur guants i mascaretes, també en les proves pràctiques, i tindran hidrogel per si fos necessari.



Deu dies de dol nacional

Durant la compareixença, Sánchez també va anunciar que dimarts el Consell de Ministres aprovarà l'entrada en vigor «del dol més llarg de la història democràtica d'Espanya» en memòria de les víctimes del COVID-19. L'executiu ho farà a partir de la setmana vinent, quan ja tot l'Estat estarà al menys en fase 1, i tindrà una durada total de 10 dies. Durant aquest temps, onejaran a mig pal les banderes de tots els edificis públics i dels vaixells de l'Armada Espanyola. Segons Sánchez, amb aquesta iniciativa es vol «mostrar tot el dolor, tot el pesar i tot el reconeixement a les víctimes». A aquest dol se sumarà, al final de la desescalada, «un gran acte d'homenatge oficial». «Els morts en aquesta epidèmia mereixen el nostre record, la nostra memòria perdurable. Però mereixen també un homenatge encara major: mereixen la nostra convivència i la nostra concòrdia. Van perdre la vida afligits del mateix mal i van viure els seus últims dies en el mateix lloc. Junts hem de conviure en el mateix país que ells van construir. Espanya els ho deu», va dir.