Banyoles incrementa la partida d'ajuts de casals a famílies vulnerables

L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles augmenta els ajuts a casals per a famílies vulnerables. Si l'any passat hi va destinar 7.200 euros, enguany n'aportarà 20.000 euros per l'emergència sanitària i les dificultats de les famílies. També es destinaran 14.000 euros per a monitors d'infants amb necessitats especials. Lleure per a Tothom és una proposta creada pel consistori i les entitats educatives que es comprometen a fer del lleure un "espai obert, participatiu, inclusiu i a l'abast de tothom". Hi participen els Museus de Banyoles, l'Escola Municipal de Música i l'Aula de Teatre, la Coordinadora de Lleure, el Consell Esportiu del Pla de l'Estany i l'Escola de Natura. Es preveu que les inscripcions s'obrin la setmana vinent.