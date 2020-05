Campdevànol estudia tancar el Torrent de la Cabana a l'estiu

L'Ajuntament de Campdevànol estudia la possibilitat de tancar el Torrent de la Cabana i evitar que hi passi ningú. L'Ajuntament no es veu amb prou recursos per garantir que es compleixin les distàncies de seguretat per prevenir l'expansió de la COVID-19.

El Torrent de la Cabana és una zona de gorgs on es produïen aglomeracions cada estiu. L'Ajuntament hi va habilitar un aparcament i hi va posar un accés de pagament. A partir d'aquí, la situació va quedar controlada. No obstant això, l'Ajuntament considera molt difícil poder evitar que s'hi produeixin aglomeracions de més de cinc-centes persones al pròxim estiu.

Per tal de poder tancar la zona, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb la directora dels Serveis de Medi Ambient de Girona, Marta Jové, i amb el director del departament d'Interior a Girona, Albert Ballesta.



Les Planes d'Hostoles

Una situació similar la té Campdevànol amb els seus gorgs. L'Ajuntament ha arribat a demanar que no se'n faci tanta promoció per causa de les aglomeracions que pateixen cada estiu. Els principals afectats són els veïns de les masies properes a les zones de bany.

Ho van solucionar fa dos anys amb un aparcament tancat i de pagament i el tancament dels accessos amb vehicle als gorgs. El que veu difícil per a l'estiu l'alcalde de les Planes, Eduard Llorà (JuntsxCat) és controlar la gent que hi va a peu. Ha explicat que han demanat instruccions a la Generalitat.