Els conservadors demanen la dimissió de l'assessor principal de Johnson

Diversos diputats conservadors van exigir ahir que Dominic Cummings, assessor principal del primer ministre britànic, Boris Johnson, presentés immediatament la seva dimissió després de ser acusat de saltar-se la quarantena en diverses ocasions per motius «familiars i justificats», segons el Govern i el mateix assessor.

El primer ministre britànic va comunicar dissabte tot el seu suport a l'assessor després que es conegués que, a finals de març, va recórrer 430 quilòmetres de distància des de Londres fins al seu domicili familiar de Durham mentre presentava símptomes de coronavirus. Però ahir també va sortir a la llum que havia realitzat un viatge similar dies després, el passat 19 d'abril a la ciutat Barnard Castle. De totes maneres, Johnson va tornar a defensar al seu assessor: «No tenia cap altra alternativa», va dir el primer ministre en una roda de premsa. Segons Johnson, Cummings va haver de viatjar per portar al seu fill amb uns familiars, ja que «tant ell com la seva dona estaven incapacitats per cuidar-lo mentre passaven el coronavirus». Ella ja estava diagnosticada i ell començava a tenir símptomes quan va fer el viatge. «Va actuar de forma responsable, lleial i íntegra, seguint els instints que tindria qualsevol pare», va concloure.

«Dominic Cummings ha d'anar-se'n abans que faci més mal al Regne Unit, al Govern, al primer ministre, a les nostres institucions o al partit Conservador», va fer saber el diputat Steve Baker en una columna per a The Critic.

El també diputat conservador Damian Collins va manifestar el seu descontentament amb Cummings, «un home que porta creient durant molt temps que les regles amb què juguem tots no se li apliquen, i que observa l'escrutini a què hauríem d'estar sotmesos tots des d'una posició d'autoritat i menyspreu». «El Govern estaria millor sense ell», va reblar Collins al seu compte de Twitter. Per la seva banda, l'oposició laborista va demanar una investigació urgent dels fets.

Cummings va defensar que va actuar «de manera raonable i legal» per assegurar-se que el seu fill rebia les cures necessàries, sabent que el confinament prohibia tots els desplaçaments excepte els «absolutament essencials».