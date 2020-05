Empreses i autònoms d'Olot que han tancat per l'estat d'alarma podran demanar un ajut de 500 euros

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de 500 euros que destinarà l'Ajuntament d'Olot a empreses i autònoms afectats per la crisi de la covid-19 s'obrirà aquest dimecres.

Els ajuts són compatibles amb altres subvencions i es concediran per ordre de presentació. Com ja es va aprovar per ple, en total s'hi destinen 205.000 euros i es podran atendre 410 sol·licitants que és previst que es cobrin a mitjans de juny. L'ajut és per fer front a la despesa que s'ha hagut de seguir pagant malgrat el tancament del negoci, com ara els subministraments de llum, aigua, gas, lloguer, salaris i seguretat social, quotes de préstecs o impostos.

En un comunicat, el consistori recorda que per fer la sol·licitud cal tenir en compte que la tramitació consta de dos passos.

El primer, a partir de les 8 del matí de dimecres, caldrà omplir el formulari de la sol·licitud que es troba al web municipal. Una vegada omplert el document, a cada sol·licitud se li atorgarà un número per ordre de presentació. Aquest número, que es rebrà per correu electrònic, assignarà l'ordre pel qual es tramitarà l'ajut i iniciarà l'horari recomanat per presentar la documentació.

El segon pas, que es podrà començar a fer a través del web municipal a partir de l'endemà dijous a les 8 del matí, serà presentar la documentació requerida. Caldrà indicar el número de presentació de la sol·licitud i també caldrà identificar-se digitalment. Per això s'haurà de disposar de certificat digital o obtenir IDCat Mòbil en el moment del tràmit.

Es recomana fer els tràmits per via telemàtica, però per a qui tingui dificultats es podrà fer via presencial i telefònica.