Girona suma només tres nous casos de COVID en 24 hores

La regió sanitària de Girona va registrar ahir tan sols 3 nous casos de COVID-19, que suposa una taxa d'increment inferior al 0,05%. Amb aquests, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia s'enfila ja als 6.528, dels quals 1.618 han tingut lloc a les residències per gent gran. A més, hi ha 20.082 casos sospitosos, que fan referència a persones amb símptomes i a qui no s'ha fet cap prova PCR o que se n'han fet i ha esdevingut negativa. D'aquests, 4.149 estan localitzats en geriàtrics.

També va baixar el nombre de defuncions, amb 1 nova víctima. En aquests centres, on resideix població vulnerable, han tingut lloc 227 de les 752 defuncions totals que hi ha hagut a la regió sanitària des de l'inici de la pandèmia, tenint en compte tant els casos confirmats com sospitosos. De la resta, 329 han tingut lloc a centres hospitalaris i sociosanitaris, 121 a domicilis i 75 no classificats per falta d'informació. Com a dada positiva, el nombre d'altes ja puja a 2.487.

El Departament de Salut no va donar ahir dades sobre el nombre d'hospitalitzats, el nombre de pacients en estat greu, ni el nombre de sanitaris infectats per la covid-19. Tampoc va facilitar dades territorialitzades. A la darrera actualització, els hospitals gironins tenien 161 pacients hospitalitzats, 12 en estat greu, i 48 professionals positius.

