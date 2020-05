Hostalers veuen el procés català com un risc per atreure turisme espanyol

Els hostalers, representats per l'associació turística Exceltur i la confederació empresarial catalana del sector (Confecat), veuen en el procés català un risc per atreure visitants de la resta d'Espanya, en un moment en que són el principal mercat emissor.

El vicepresident d'Exceltur, José Luis Zoreda, i el president de Confecat, Santiago García-Nieto, han coincidit en aquesta preocupació durant les seves intervencions en un debat organitzat pel Club d'Economia de Lloret de Mar.

Zoreda, després de destacar que "les ganes de viatjar a poc a poc estan superant la por a fer-ho", ha puntualitzat que "no tots en sortiran afavorits igual" i que dependrà "de l'afecte amb el que un sent que el reben".

Per a aquest expert en turisme, la decisió en l'elecció d'una destinació es complica si es percep que allà es tractarà el client "amb prevencions o matisos polítics que no són els que un més desitja en les seves vacances com a espanyol".

El president de la Confecat s'ha sumat a aquestes apreciacions i ha recordat unes manifestacions del director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), David Font, en què qualificava Espanya d'estat "opressor".

"No hi ha dret", ha assenyalat al respecte Santiago García-Nieto, que ha reconegut que es van produir "fa uns mesos, però ara hauria de haver-les rectificat".

García-Nieto i José Luis Zoreda han coincidit també en la seva anàlisi de la situació actual en destacar la importància de l'anunci de dissabte passat d'obertura de fronteres al turisme estranger al juliol.

Zoreda s'ha referit a la pujada en borsa de companyies del sector aquest dilluns i ha assegurat que, des de llavors, s'estan "triplicant i quadruplicant els nivells de reserves".

Després de reclamar al Govern espanyol que, davant la dificultat per segellar un gran acord europeu de mobilitat, arribi a acords bilaterals amb països de l'entorn, el vicepresident d'Exceltur ha advertit perills en l'horitzó com el del "cacau" que poden generar unes "platges medicalitzades" o el de possibles impagaments a final de campanya.

Santiago García-Nieto ha aprofitat el seu torn per reclamar que el sector pugui prorrogar els ERTO fins a final d'any i també per posicionar-se contra "l'increment de l'impost turístic a Catalunya d'entre un 30 i un 40 per cent".

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat (JxCat), també ha valorat l'obertura de fronteres al juliol i ha explicat que, a poblacions com la seva, que reben milers de visitants cada any, els dóna "un baló d'oxigen" i els permet "salvar la temporada".

Pel que fa a les dificultats que pugui suposar el procés per captar turistes espanyols, Dulsat ha considerat que l'ACT realitza una aposta decidida invertimnt "un milió d'euros" per aconseguir aquest objectiu.

De totes maneres, Dulsat ha precisat que el públic francès és la "base" de Lloret de Mar i de molts altres municipis de la Costa Brava.