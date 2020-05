Bruno Sanchez: «L'estat d'alarma és el millor instrument legal contra l'epidèmia»

L'astrofísic Bruno Sánchez-Andrade Nuño forma part del Laboratori d'Innovació del Banc Mundial, com a assessor en big data. Ha treballat en projectes de la NASA, a Silicon Valley i ha estat el representant a Espanya de Volt Europa, el partit paneuropeu. És un dels experts que assessoren el Govern d'Espanya en la planificació de la desescalada. Per correu electrònic, respon a aquesta entrevista.



Després d'aquests primers dies de la primera fase de la desescalada, estàvem preparats per entrar-hi amb seguretat?

Molt bona pregunta amb difícil resposta. L'objectiu és recuperar mobilitat i llibertats personals, evitant que el virus torni a créixer exponencialment. En aquest sentit, l'estar preparats s'ha d'assentar en dos pilars. D'una banda, a tenir capacitat sanitària per atendre els contagis sense col·lapsar el sistema. De l'altra, i potser més important, que tots siguem conscients que el risc segueix aquí i que depèn de nosaltres que puguem pujar de fase i tornar a una nova normalitat. Per això, la resposta a si estem preparats dependrà en bona part del que veiem als carrers. Porta tothom qui pot una mascareta? Fem el possible per ajudar-nos els uns als altres? Es manté la distància de seguretat? La meva opinió és que, encara que veiem imatges anecdòtiques que no respecten les mesures, en general ho estem fent molt bé.

Balanç d'aquesta primera setmana?

A Espanya vivim 47 milions de persones i les imatges que veiem d'aglomeracions o terrasses plenes de gent són anecdòtiques, d'una altra manera seria catastròfic. Però és més fàcil difondre la ruptura de la norma que la norma. L'excepcional és el visible, però l'invisible és el que compta, i l'invisible és el que la majoria està fent: quedar-se a casa i fer la desescalada com cal.

Guerra de xifres: per què és tan difícil registrar i centralitzar les dades de contagis, malalts, morts...?

No ho sé, però entenc que respon a un parell de factors, principalment. D'una banda, la nostra constel·lació de competències i unitats de responsabilitat ens fa efectius a l'àmbit local, però converteix en més complicat agregar dades amb exactament les mateixes definicions i cadències requerides. Per una altra, crec que respon a un difícil balanç entre moure dades amb la major velocitat possible per a tenir respostes i evitar que una dada errònia es propagui, i després sigui molt difícil corregir les implicacions de males dades.

L'oposició al Govern qüestiona l'estat d'alarma. És imprescindible per a gestionar la crisi? Quines conseqüències pot tenir la seva suspensió?

No crec que sigui bona idea d'entrar en arguments partidistes. Entenc que l'estat d'alarma és el millor instrument legal que permet restringir temporalment mobilitat, disposar de recursos i agilitar operacions. Sense l'estat d'alarma no entenc com es podrien complir aquests requisits tan excepcionals de necessitats científiques, epidemiològiques i de gestió pública. El risc és no poder reaccionar si els casos augmenten, per exemple, quan la gent en zones d'alt risc viatja a altres de baix risc, arrossegant els contagis amb ella.

Molts científics i experts, pendents de l'evolució de les xifres de la malaltia a la Xina, van vaticinar el que ha succeït als països occidentals. La informació i la deguda interpretació de les dades podrien haver estat una vacuna contra l'epidèmia?

Enfrontar-se a una epidèmia és frustrantment desagraït. Si actues a temps i evites el desastre, et cauran les crítiques perquè no va passar res i es van fer actuacions extraordinàries que semblen innecessàries perquè van evitar que passés. Si el desastre ocorre, et cauran les crítiques per no haver fet prou. El difícil no és predir el desastre, tenir les dades o interpretar-les, el difícil és generar consciència de la situació i de la urgència quan sembla que no n'hi ha. Diversos països asiàtics van respondre abans i millor que nosaltres perquè ja havien sofert altres epidèmies. Tant de bo l'abril de 2020 sigui la nostra «vacuna» i hàgim après com actuar. Les dades no són l'important, l'important és el que fem amb elles.

Una aplicació mòbil per controlar la mobilitat i registrar els contactes pot frenar significativament l'expansió de la malaltia? Espanya en disposarà d'una?

En la mesura en la qual és impracticable logísticament i econòmicament fer test a tothom tots els dies, hem de buscar maneres d'intentar fer test als qui creiem que poden ser positius. És la millor manera de trencar la cadena de contagis. Una manera de predir on pot haver-hi casos és fer servir apps per veure zones per on molta gent passa, o possibles contagis. És important esmentar que és possible fer tot això respectant la privacitat de l'individu. Existeixen moltes opcions tècniques, però al final l'important és que aquestes apps només són útils si tots les utilitzem. Si Espanya la implanta, serà extremadament important que tots la instal·lem si volem que sigui útil. L'ús d' apps, així com l'estratègia sencera de desescalada, depèn vitalment de la participació ciutadana. Si no participem, tornarem una vegada i una altra a la fase 0 fins a aconseguir una vacuna o que la majoria pateixi la malaltia.

Espanya té alguna cosa a ensenyar al món sobre la gestió de la crisi sanitària?

Espanya ha patit una de les pitjors pandèmies, en termes de casos relatius i de mortalitat. Potser anava per errors en els primers dies, per la nostra cultura de petons i abraçades, pel turisme, o simplement -com crec que és el cas- perquè importem casos molt aviat i en mal lloc, amb molts contagis. A partir d'aquí, la nostra capacitat de resposta ha estat per sobre de molts altres països, sobretot tenint en compte que no existeix una resposta perfecta perquè encara avui no coneixem bé el virus. Més encara, el nostre país no tenia experiència o consciència de com reaccionar a brots epidèmics, com, no obstant això, sí que tenien alguns països asiàtics. Crec que hem d'estar orgullosos de la resposta, i em refereixo no sols al Govern, sinó també a la resposta massiva de tots nosaltres d'acceptar dures mesures de confinaments perquè sabíem que era necessari.

I Europa, està a l'altura? Sobreviurà a la COVID-19?

Especialment al principi, els que ens sentim europeus hem vist amb dolor moments on els interessos de països europeus enfrontaven els uns als altres, amb disputes de material importat o falta de cooperació, però també hem vist el contrari, països posant part del seu sistema de salut per a casos transfronterers, o agrupant europeus de diversos països, lluny de casa, en vols de retorn. Crec que aprendrem de l'experiència i a reconèixer que en els desafiaments globals -i l'epidèmia és un clar cas- es navega millor tots junts. Europa sortirà reforçada, i ho començarem a veure quan la desescalada sigui més ràpida dins d'Europa que a fora de la nostra frontera comuna.

La setmana passada es van fer públiques les primeres dades sobre la prevalença de la malaltia, molt baixes.

Fer aquests estudis és molt important, perquè ens permeten saber en quina situació estem. Si els resultats fossin molt alts, seria dolent d'una banda, perquè significaria que molta gent ha estat infectada, i bo per una altra, perquè estarien protegits. El que és clar és que estem lluny de la immunitat del ramat. Cal seguir amb atenció aquestes dades, especialment en algunes ciutats.

I actualitzar l'estudi periòdicament?

Hi ha consideracions de gestió, logístiques, sobre com fer-ho. Continues mostrejant a gent a Astúries, on no hi ha a gairebé casos? Et centres en Madrid, que és on més hi ha? Cada vegada escolto més arguments partidistes, i em fa pena que sigui així.

Es relaxa la pressió assistencial i puja el to polític.

No estem relaxant-nos amb la Covid, no. Sabem que hi ha lloc a l'hospital si emmalaltim, només això. Estem començant a sortir amb l'epidèmia, no de l'epidèmia.

En qualsevol cas, el debat polític s'ha empitjorat.

El debat partidista, que és diferent a fer política. La validesa científica ha d'estar per sobre dels partidismes.