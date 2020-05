A presó dos joves per robar en un habitatge amb força a Olot

La Policia Municipal d'Olot ha detingut dos joves per un delicte de robatori amb força en un habitatge. Són dos joves de 18 i 20 anys, veïns de la ciutat, amb antecedents per altres delictes i a qui la policia va denunciar fins a onze cops per saltar-se el confinament. La detenció va tenir lloc la matinada de dimecres de la setmana passada quan un veí va alertar el cos de la presència de dos individus a dins de casa seva. Quan la policia hi va anar, els va enxampar encara a dins i els va detenir per un robatori amb força. L'endemà van quedar en llibertat després de comparèixer davant el jutge. I la policia els va tornar a detenir 24 hores més tard quan van rebre l'avís que estaven intentant tornar a entrar al mateix domicili.

Diferents testimonis havien alertat dijous a la tarda a la Policia Municipal d'Olot i van constatar que es tractava del mateix habitatge on hi havia hagut el robatori. Quan els agents van arribar al lloc, van tornar a identificar els mateixos dos joves. Els nois van quedar detinguts per una temptativa de robatori amb força. Es dona el cas que els joves acumulaven diferents detencions anteriors. Se'ls hi atribueixen furts a diferents comerços de la ciutat, han estat acusats d'assetjament verbal a una noia i de fer tocaments a una altra jove.

A més a més, des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia Municipal els ha denunciat fins a onze vegades per incomplir l'ordre de confinament. Els detinguts, de 18 i 20 anys i veïns d'Olot, han passat a disposició del jutge que ha ordenat el seu ingrés a la presó.