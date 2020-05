Reforçada la protecció del delta de la Tordera a Blanes per la presència d'aus protegides

L'Ajuntament de Blanes va incrementar divendres el nivell de protecció del delta de la Tordera amb diverses mesures dissuasives. La Policia Local de Blanes havia detectat la presència de persones a la zona tot i el tancament del darrer accés que quedava lliure.

El matí del divendres, les brigades municipals del consistori van refermar les tanques que barren el pas a l'accés principal del delta de la Tordera per la banda de Blanes, i hi van instal·lar cartells informatius a peu de platja, a tocar del delta. També es van reforçar amb més tanques, fil ferro i un cadenat central per a impedir el pas definitivament.

El 2 de maig el consistori va decidir tancar l'accés al delta coincidint amb la nova fase de desconfinament de l'estat d'alarma que a partir d'aquell dia permetia a tothom passejar-se i fer esport, per tal de protegir la fauna i la flora que hi ha al delta de la Tordera, un espai natural especialment ric mediambientalment per la presència d'aus.

La mesura es va prendre perquè pel desconfinament que estava previst, acompanyat per la curiositat de gran part de la ciutadania per tornar a visitar la zona, es temia que pogués provocar una gran afluència de persones en aquest indret. Això contribuiria a causar greus conseqüències, potser fins i tot irreversibles, en l'espai natural. En principi el tancament de l'espai continuarà fins al 15 de juny, però amb la possibilitat d'allargar-lo si les condicions així ho aconsellen.

Durant aquests dies la Policia Local de Blanes ha enxampat en diverses ocasions la presència de persones, majoritàriament surfistes que arriben per mar i es passegen pel delta i la platja del costat de Blanes. També s'hi ha pogut veure gent passejant el gos, un fet perjudicial si ensopega amb algun indret on s'estigui fent nidificació les aus. Per aquest motiu, la Policia Local incrementarà el patrullatge per aquesta zona.

Espècies protegides

Segons un informe del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Blanes, el Delta de la Tordera ha pogut evolucionar tranquil durant els anteriors mesos, sense la pressió dels humans que d'altres vegades l'han ocupat. Ara la zona està tancada tant pel costat de Blanes com pel de Malgrat, i això ha permès que la fauna salvatge –tan marina com terrestre–, s'hi desenvolupi de manera desinhibida.

Per això, des del consistori blanenc s'ha fet una crida a la ciutadania perquè col·labori i respecti la protecció, ja que els efectes del Temporal Gloria primer, i el confinament de la COVID-19 han propiciat que la natura hagi reconquerit l'espai que li era propi.