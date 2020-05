La Xina acusa els EUA d'intentar iniciar una nova «guerra freda» per la COVID

El ministre d'Afers exteriors de la Xina, Wang Yi, va advertir ahir que existeixen forces dins dels Estats Units que volen provocar una «guerra freda» amb la Xina. «Hem d'estar alerta davant la intenció d'algunes forces polítiques dins dels Estats Units de segrestar les relacions Xina-Estats Units per a empènyer als dos països a una nova guerra freda», va afirmar Wang en el plenari conjunt del Parlament xinès i la Conferència Popular Consultiva.

«És un perillós intent de canviar el curs de la història», va alertar Wang que va defensar buscar fórmules per a evitar aquest enfrontament amb el sistema de l'altre. «Els Estats Units han de renunciar a la idea, a la il·lusió que poden canviar la Xina», va reblar.

Wang va subratllar que Pequín «no busca la confrontació» i vol col·laborar amb Washington per a combatre la pandèmia de coronavirus. «La Xina i els Estats Units han de buscar una manera de coexistir pacíficament malgrat les diferències de sistema i culturals de les dues societats pel bé dels dos pobles i pel futur i benestar de la humanitat», va argumentar.

D'altra banda, el Govern de la Xina està disposat a cooperar amb la comunitat internacional per a esbrinar com es va expandir la pandèmia del coronavirus, que va tenir el seu origen a la ciutat xinesa de Wuhan, va declarar el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi. «La Xina es manté oberta a la cooperació en matèria de recerca científica amb la comunitat científica internacional per a estudiar l'origen del coronavirus», va fer saber a la roda de premsa.

Wang va destacar que la recerca ha de ser «professional, justa i constructiva» i sense cap rerefons polític. Així mateix, el diplomàtic va denunciar atacs i invectives de certs polítics dels EUA contra la Xina en relació amb la Covid-19.