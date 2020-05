La crisi del COVID fa ressorgir de nou la rasa existent entre contractes fixes i temporals

La crisi del covid-19 ha tornat a colpejar amb força a l'ocupació temporal, que suposa el 73% dels llocs destruïts al març i a l'abril, cosa que fa aflorar de nou la profunda dualitat del mercat laboral, que ve donada pel diferent cost de terminació i extinció de contractes temporals i fixos.

Segons les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), a Espanya hi ha 4,46 milions de treballadors temporals, d'un total de 16 milions d'assalariats, xifres que deixen la taxa de temporalitat en el 25%, un punt menys que a tancament de 2019, però que continua mantenint a Espanya al capdavant d'Europa.

En ells, segons les dades detallades per la Seguretat Social, s'ha acarnissat la destrucció d'ocupació en el primer cop del covid. Així, del 12 al 31 de març, es van destruir 613.250 ocupacions temporals a Espanya enfront de 181.905 indefinits. En total aquests dies de març es van destruir a Espanya 836.603 ocupacions (la resta pertany a altres categories com a formació), per la qual cosa el 73% va ser temporal.

A l'abril, les xifres criden més l'atenció, 59.080 ocupacions temporals destruïdes davant de 21.118 indefinits creats. És a dir, tot la destrucció d'ocupació va ser en temporals. En tots dos casos les xifres totals de destrucció d'ocupació van pujar (898.822 al març i 49.074 a l'abril en incloure altres règims). De tota l'ocupació destruïda aquests mesos, el pes del temporal va augmentar al 76%.

Els ERTOs protegeixen indefinits

«Els ERTOs han protegit els indefinits, hi ha pocs temporals en aquests expedients», explica el professor de la Universitat Autònoma Marcel Jansen, que apunta que hi ha «pocs incentius» per a incloure'ls en aquesta eina enfront de deixar extingir els seus contractes.

Així mateix, la clàusula de manteniment d'ocupació per a les empreses en l'acord dels ERTOs no afecta als contractes temporals que s'extingeixin per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte, o quan no pugui efectuar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació. Jansen recorda que el mercat laboral ha entrat en aquesta crisi en pitjors condicions que en 2008.

Cada mes, el 90% dels contractes que se signen a Espanya són temporals i un de cada quatre, al voltant del 27%, dura menys d'una setmana. Aquests contractes de molt curta durada han estat els que han anat guanyant pes en els última dècada en passar de representar el 17% en 2009 a aquest 27% amb especial rellevància en l'hostaleria.