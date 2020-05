Una defunció més al sociosanitari de Palafrugell eleva a 34 les víctimes de la pandèmia al centre

Un operari desinfectant els entorns de la residència Palafrugell Gent Gran, dins les mesures per frenar els contagis per coronavirus.

Una defunció més eleva a 34 les víctimes de la pandèmia al sociosanitari de Palafrugell (Baix Empordà). Segons la darrera actualització dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), aquest dimarts hi ha nou pacients ingressats amb coronavirus al sociosanitari i, d'altra banda, ja s'han donat 37 altes a persones que han superat la infecció.

Les dades que facilita el SSIBE també permeten veure com, ara mateix, al Palamós Gent Gran hi ha onze residents que esperen els resultats de la prova (dijous, n'eren dos). Pel que fa a l'hospital, el nombre d'ingressats per coronavirus al centre ha disminuït significativament aquests darrers dies. S'ha passat de tretze a quatre.

Segons l'actualització d'aquest dimarts, el total de casos de coronavirus diagnosticats pel SSIBE des de l'arribada de la pandèmia (que inclou pacients ingressats a l'hospital de Palamós i a altres centres assistencials i residències, pacients a domicili, professionals i víctimes mortals) és ja de 516. Això vol dir que, des de dijous passat, s'han detectat quatre casos nous.

D'aquests, a l'hospital n'hi ha quinze d'ingressats, dels quals onze estan pendents dels resultats de la prova. Els altres quatre ja s'ha confirmat que tenen la infecció, i suposen que hi hagi hagut una disminució significativa de casos (perquè dijous, a l'hospital hi havia tretze malalts confirmats amb la covid-19).

A més, d'ençà del 13 de març, l'hospital de Palamós ha donat 133 altes a persones que han superat la covid-19 (des de dijous, set de noves). Però des de l'inici de la crisi sanitària han mort vint persones en aquest centre hospitalari.



Dos sanitaris, ingressats a Palamós

En relació als professionals de les empreses del SSIBE, hi ha 26 casos confirmats de coronavirus entre el personal sanitari (un menys que dijous passat) i n'hi ha cinc d'aïllats pendents de resultats de les proves (cosa que suposa que n'hi hagi un menys de confinat). D'altra banda, el SSIBE informa que dos dels pacients ingressats a l'hospital de Palamós són personal sanitari.

Des de l'arribada de la pandèmia, també va morir una persona al centre Palamós Gent Gran. En aquest centre, segons les dades del SSIBE, no hi ha cap altre cas confirmat de covid-19. Però sí que hi ha onze dels residents que estan pendent de rebre el resultats per veure si s'han infectat.