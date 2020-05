Ecoparròquies contra el canvi climàtic

El 24 de maig va fer cinc anys de la publicació de Laudato Si, la pionera encíclica sobre ecologia amb la qual el papa Francesc posava de manifest la preocupació de l'església catòlica pel canvi climàtic i feia una crida global a la necessitat de cuidar el planeta Terra, «la casa de tots». Per tal de commemorar aquesta efemèride, diverses entitats i moviments crisitans com Justícia i Pau, Càritas Diocesana, Mans Unides, les delegacions de Pastoral Obrera i el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, entre moltes altres, han promogut el manifest Compromís amb una ecologia integral, amb el qual han impulsat una campanya d'adhesions a les xarxes que s'allargarà durant tot el mes de maig. El document ja compta amb el suport de bona part de l'església catalana, ja que ha estat signat pels abats i abadesses dels monestirs catalans, el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, el caputxí Eduard Rey, i el procurador general de l'ordre del Císter, Lluc Toral.

Els signants, entre els quals es troben un bon nombre de gironins, volen expressar la seva preocupació davant d'un «desenvolupament depredador» que afecta «els països i les comunitats més pobres». Davant d'això, es comprometen a defensar «la Casa Comuna del planeta i cadascun dels humans que l'habiten» amb les seves actituds i opcions de vida que escullin.

En aquest sentit, els impulsors del manifest aposten per assumir «un estil de vida alegrement sobri, senzill, contemplatiu i solidari», per tal de reduir la producció de residus i l'ús de plàstics, optar per energies renovables, consumir en empreses d'economia social i solidària, confiar en les finances ètiques, afavorir la producció i comercialització de productes agroecològics i de proximitat i utilitzar el transport públic sempre que sigui possible. En definitiva, estan disposats a donar suport a totes aquelles iniciatives que promoguin una nova economia i un model de desenvolupament que estigui fonamentat en el bé comú i l'economia integral.

D'altra banda, els signants del manifest també es comprometen a posar-se «al costat dels que són perseguits pel seu servei profètic de denúncia i reparació d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels petits, d'acollida i suport a les persones migrants, les que cerquen refugi o les que són objecte de tràfic o explotació».



Compromís comunitari

Finalment, el document anima totes les comunitats cristianes «a concretar aquest compromís comunitari en les seves activitats i fer tots els possibles perquè es promogui, s'aprofundeixi i es vagi posant en pràctica la crida urgent del papa Francesc a una conversió ecològica integral».

En el context actual, consideren que precisament la crisi sanitària de la Covid-19 «ha mostrat un cop més la profunda interdependència de la família humana», i per això fan una crida a la «coresponasbiltiat» en clau d'Església catalana per «avançar en la construcció d'un món més just i fratern».

El compromís es troba obert tant a l'adhesió de persones a títol personal com d'entitats. De moment, els seus impulsadors ja han aconseguit el suport de mil persones i un centenar d'entitats. El document i l'enllaç per a la signatura es poden trobar tant al web de Justícia i Pau com a Twitter i Instagram, i al compte d'Ecoparròquies, entre d'altres.