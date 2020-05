Un edil de Blanes abandona Cs per divergències amb la direcció del partit

Un dels tres regidors del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Blanes, José Antonio Morcillo, ha decidit abandonar la formació i seguir formant part del consistori com a no adscrit. En una carta enviada ahir, l'encara regidor taronja assegura que la seva decisió es deu a les diferències amb la direcció gironina del partit. «Puc dir que les nostres idees no són les mateixes i molt menys quan les decisions les prenen des de Girona i ells no pensen en el poble», critica Morcillo en la missiva.

L'edil blanenc també explica que va decidir presentar-se a les eleccions municipals del 2019 amb Cs per «ajudar el poble». «Quan se t'ofereix l'oportunitat d'ajudar a tota aquesta gent, és molt difícil no intentar-ho», afegeix. A les municipals, Morcillo va anar a les llistes com a número tres i va ser escollit juntament amb el candidat de la formació a Blanes, Sergio Atalaya, i el regidor, Cristian Ortiz. Segons Morcillo, «al principi les seves idees -de la direcció- casaven molt amb les meves», però explica que després d'un any en què s'han viscut dues «crisis històriques» -en referència al temporal Gloria i a la crisi sanitària causada pel coronavirus- pot afirmar que les seves idees «no són les mateixes».

L'edil de Cs va anunciar ahir la seva renúncia a l'alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), i al primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell (BEC). Posteriorment, el regidor va lliurar l'escrit de dimissió al Registre d'Entrada del municipi, en el qual especifica que deixarà de ser part del grup municipal, per passar a ser regidor no adscrit.

A més, el que va ser número tres de les llistes de Cs assenyala a la carta que vol utilitzar el seu vot en base a la seva «opinió i manera de ser». Així mateix afirma que no sap a on serà d'aquí a tres anys, en la pròxima cita electoral als municipis, i que tampoc li importen les properes eleccions. «M'importa l'ara i què puc fer per Blanes per actuar segons les meves conseqüències», puntualitza. La renúncia de l'edil es farà efectiva en el pròxim ple, previst per aquest dijous.