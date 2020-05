Espanya aixecarà la quarantena obligatòria per a viatgers l'1 de juliol

El Govern espanyol aixecarà la quarantena obligatòria de 14 dies per a turistes estrangers l'1 de juliol. La decisió es va anunciar ahir després d'una reunió d'una comissió interministerial per reactivar el sector turístic amb motiu de la pandèmia de la covid-19. D'aquesta manera, es concreta quan es començarà a reactivar el turisme, un sector vital per a l'economia espanyola, després que dissabte, el president Pedro Sánchez anunciés que l'entrada de visitants estrangers es reprendria al juliol.

En aquesta reunió, celebrada per videoconferència, hi van participar les vicepresidentes Teresa Ribera i Nadia Calviño, la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya; el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre de Transports, José Luis Ábalos; el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

González Laya va assegurar en declaracions a La Sexta que la decisió de posar data final a la quarantena «no és el resultat de pressions de ningú», ni del sector turístic ni de malestar d'altres països, sinó «de l'esforç de tots». «A mesura que anem guanyat espais de llibertat aquestes mesures a la frontera poden canviar i és el que canviarà», va dir.

«Hem substituït la quarantena per altres mesures a la frontera, i no ho hem fet abans de saber quan es podran moure lliurement els ciutadans espanyols dins del nostre territori», va precisar.

La ministra ja havia avançat en entrevistes en mitjans estrangers que la quarantena es substituiria per altres mesures com controls sanitaris a la frontera, o controls aleatoris, quan l'evolució de l'epidèmia ho permetés.

El Govern va decidir imposar aquesta quarantena a partir de l 15 de maig i «durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues», sense posar-li una data fixa de finalització.

També fins que acabi l'estat d'alarma estan tancades les fronteres, també entre països de l'espai Schengen, segons la pròrroga publicada aquest cap de setmana, excepte per a espanyols, residents i treballadors transfronterers, de manera que no hi ha turisme.

Frenar els casos importats

L'executiu va justificar les dues mesures precisament en la desescalada gradual iniciada per Espanya. Fins ara, qualsevol que arribava a Espanya havia de confinar-se en un domicili, però ara que ha començat la mobilitat intraprovincial es fa necessari frenar la importació de casos, argumentava el Govern. Aquest dissabte el president de Govern, Pedro Sánchez, va voler donar un senyal més clara de la reactivació del turisme.

Per això, aquest dilluns s'ha reunit una comissió interministerial «per estudiar la reactivació imminent de el potent sector turístic espanyol, tant nacional com internacional». El Govern espanyol, i així ho ha reiterat la ministra d'Exteriors, vol discutir amb els socis europeus com coordinar l'aixecament de mesures i quins protocols de seguretat posar en marxa per assegurar la salut en la temporada turística.