La regió sanitària de Girona se situa per sota dels 100 ingressats per covid-19 Hospital Josep Trueta

La regió sanitària de Girona s'ha situat per sota dels 100 pacients ingressats per covid-19. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, aquest dimarts continuen hospitalitzades 99 persones afectades per la pandèmia, nou menys que ahir quan n'eren 108. Es confirma la tendència a la baixa i la reducció constant del nombre de pacients ingressats per coronavirus als hospitals gironins. La demarcació va registrar diumenge de la setmana passada menys de 200 hospitalitzats i en poc més d'una setmana s'han reduït fins a menys del centenar. Hi ha hagut un increment, però, en el nombre de malalts en estat greu. Actualment n'hi ha 14, dos més que ahir.

El diumenge 17 de maig la demarcació se situava per primer cop per sota dels 200 hospitalitzats. Concretament, aleshores hi havia 195 hospitalitzats. El nombre d'ingressos va continuar reduint-se diàriament fins dimarts, quan es va detectar un repunt lleu, i el nombre de pacients afectats per la pandèmia va arribar als 182 (sis més que dilluns, quan n'hi havia 176).

Des de dimarts a divendres, van continuar el descens diaris: 176 dimecres, 163 dijous i 161 divendres. Després del cap de setmana, la regió sanitària se situava ahir en 108 hospitalitzats, 53 menys que divendres. I aquest dimarts, segons les mateixes dades, hi ha menys de 100 persones ingressades.

En concret, 99 pacients afectats per la pandèmia continuen ingressats en hospitals de la regió sanitària, nou menys que ahir quan n'hi havia 108. El dia amb més ingressos a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

Hi ha hagut un repunt, però, en el nombre de pacients en estat greu. Segons les dades de Salut, avui hi ha catorze malalts de gravetat, dos més que ahir quan n'eren dotze. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

Aquest dimarts continua reduint-se el nombre de sanitaris contagiats. Actualment n'hi ha 39, quatre menys que ahir quan hi havia 43 professionals afectats per la pandèmia. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

Sis morts les últimes hores

La Regió Sanitària de Girona ha registrat les darreres 24 hores sis noves morts per coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia, Girona suma un total de 760 defuncions (330 en hospitals, 227 en residències, 121 en domicilis i 82 no classificats).

Pel que fa al nombre de nous positius per Covid-19, en total, la xifra s'eleva a 6.569, dels quals 13 s'han registrat en les darreres 24 hores.

