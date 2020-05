L'Escala, Sant Pere, Roses i Llançà descarten aplicar controls d'accés

Persones anant en bicicleta per l'Escala

Persones anant en bicicleta per l'Escala · Basili Gironès

Els municipis costaners de l'Alt Empordà també estudien com s'adaptaran a les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a l'obertura de les platges, que deixa en mans dels ajuntaments el control de l'aforament i la distància social. L'Escala, Sant Pere Pescador i Roses descarten sectoritzar les platges i en el cas de Llançà encara s'està analitzant si fer-ho en les més grans (Canyelles, el Port i la Farella). Però en tots quatre municipis es veu inviable fer controls d'accés. S'apel·la a la responsabilitat dels banyistes i es preveu la contractació d'agents cívics per fer complir amb el protocol.

En el cas de Sant Pere Pescador, amb prop de set quilòmetres de platja, l'alcalde, Agustí Badosa, considera que és suficientment extensa perquè no s'hi produeixin aglomeracions. Amb aquestes dimensions, Badosa assegura que no es veuen capaços de controlar tots els accessos i que requeriria d'una gran infraestructura i mitjans que ho fa «inviable». Per això, apel·la a l'«autoresponsabilitat dels usuaris» i recorda que «mai» han tingut problemes de saturació.

En una situació similar es troba Roses, que també gaudeix d'una gran extensió de platja. «Fer un control d'accés vol dir tancar tota la platja i evitar les aglomeracions al punt d'entrada. Ho veiem inviable», diu l'alcaldessa, Montse Mindan, que assegura que amb la capacitat de platja de què disposen no els caldrà regular-ne l'accés i que «hi cap tothom». S'instal·laran cartells, es contractarà personal i s'intensificarà la neteja tant a la sorra com als elements que conformen la platja (passeres i dutxes). Tot plegat superaria els 300.000 euros, segons ha explicat l'alcaldessa. «La platja és un element bàsic per al nostre turisme», argumenta.

A l'Escala qualifiquen «d'autèntica barbaritat» haver de controlar les platges amb l'actual plantilla de la Policia Local. «No podem tenir un agent a cada platja», diu l'alcalde, Víctor Puga, qui considera que intentar regular l'entrada i sortida de banyistes seria com posar «portes al camp». L'Ajuntament està ultimant un protocol d'actuació, així com la contractació d'una desena d'agents cívics per fer complir la distància de seguretat. A més, també s'instal·laran panells informatius a les platges on es recordaran les recomanacions als banyistes. Puga calcula que tot plegat tindrà un sobrecost d'uns 70.000 euros.

Les platges són el principal potencial turístic de la zona, tal com recorda el batlle de Llançà, Francesc Guisset, i és per això que els municipis de litoral empordanès en combinaran l'ús lúdic amb el compliment de les garanties de seguretat i salut. A Llançà estan encara estudiant si dividiran en parcel·les les platges de Canyelles, el Port i la Farella, que són les tres més extenses que té el municipi. La resta són petites cales on el compliment de les mesures recaurà sobretot en la responsabilitat dels usuaris. «Poca cosa podem fer més enllà d'instal·lar senyals recordant les prevencions», assegura Guisset, i recorda que considera que «és una qüestió de seguretat personal i col·lectiva». «Si la gent es pren massa llibertats, podem tornar a la fase 0», alerta.

Si dilluns la Regió Sanitària de Girona passés a la fase 2, les platges quedarien obertes però tot i això els municipis creuen que fins que no es permeti la mobilitat entre províncies (o regions sanitàries) i s'obri la frontera, l'afluència serà residual. Confien que per a quan arribi el gruix important de visitants ja disposin de totes les mesures preventives que ara estan preparant, és a dir, quan tot el país assoleixi la fase 3 del procés de desescalada a finals de juny.