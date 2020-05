L'església del Mercadal, a Girona, reactiva la celebració de misses amb la desescalada

A les vuit del matí, com cada dia, ahir mossèn Miquel Ramió va obrir les portes de l'església del Mercadal de Girona i es preparava per rebre els feligresos amb l'objectiu d'oficiar la missa que se celebra cada dia a les nou del matí, de dilluns a divendres, amb una mitjana d'assistència de públic que ronda les cinquanta persones.

Pel que fa als caps de setmana, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal també es diu missa els dissabtes a les vuit del vespre i els diumenges amb tres sessions: a les nou del matí, les dotze del migda i les vuit del vespre. La resta del dia, l'església resta oberta als fidels que volen fer alguna pregària, però sempre de manera individual.

Les noves normes de seguretat sanitària davant la crisi causada per la malaltia de la covid-19 obliga els assistents a les misses a dur sempre la mascareta protectora. Quan els fidels entren al temple religiós, es troben dispensadors de gel desinfectant per aplicar-se a les mans i s'ubiquen als bancs ben separats entre ells; moltes vegades, la distribució és d'un banc per persona, a excepció dels assistents que pertanyen a la mateixa família, els quals poden asseure's junts.

Durant la fase 1 de la desescalada del confinament es permet un terç de l'aforament del recinte, mentre que en la número 2 ja es podran omplir els temples fins a la meitat de l'aforament.

Una altra de les mesures que ha pres el Bisbat de Girona és la de suspendre el repartiment del full dominical mentre duri la crisi sanitària.

Pel que fa a les celebracions dominicals en la majoria de les esglésies de les comarques gironines, aquestes aniran començant progressivament a partir del proper cap de setmana, tot coincidint amb la celebració de la pentecosta.