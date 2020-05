L'OMS assenyala que entrarem en una fase molt crítica les pròximes setmanes

La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'espanyola María Neira, va assegurar ahir durant una entrevista a RAC1 que entrarem en una fase molt crítica les pròximes setmanes, perquè caldrà analitzar com es comporta el virus amb el canvi de fases i, per tant, la recuperació de l'activitat.

En declaracions a RAC1, Neira va indicar que les dues o tres pròximes setmanes seran claus, i va destacar, a més, que els països europeus que estan en fase de desescalada tenen una vigilància epidemiològica «molt rigorosa»: «Tenim la tranquil·litat que si hi ha algun focus, encara que sigui una situació mínima, s'han de prendre mesures», va sostenir. Va ser preguntada per si els nens podran anar a l'escola al setembre, i va relatar que a Ginebra (Suïssa) hi ha oberts centres escolars, i també va emfatitzar la «cultura educativa» dels menors de rentar-se les mans periòdicament i de mantenir la distància de seguretat.

D'altra banda, Neira va manifestar que l'educació a distància soluciona el problema durant un temps, però que no «substitueix l'intercanvi social», i es va mostrar partidària que els menors puguin tornar a les escoles seguint diferents mesures que permetin retrocedir si les dades ho indiquen.

Així mateix, va dir que a l'estiu la població viatjarà a zones rurals pròximes als seus domicilis i es produiran menys viatges internacionals. Neira va opinar que no val la pena fer gaires prediccions. «S'ha d'anar mirant els casos dia a dia i si és necessari corregir on calgui corregir en l'àmbit quirúrgic. Esperem que hagi baixat tant la transmissió que no hi hagi brots, però serà una batalla de dia a dia», va apuntar.