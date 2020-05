L'últim balanç de Sanitat redueix en quasi 2.000 les morts pel virus a Espanya

L'últim balanç de l'impacte del coronavirus a Espanya fet públic ahir pel Ministeri de Sanitat redueix el total de morts per la covid-19 a 26.834, 1.918 menys en relació amb la xifra notificada diumenge. El Ministeri de Sanitat va canviar ahir el format amb el qual presentava el balanç de les dades de la pandèmia i va comunicar 50 defuncions «amb data de defunció en els últims set dies» -tres a Catalunya-. De fet Catalunya és la comunitat amb el desajust més gran, amb 1.126 morts menys. Pel que fa als casos confirmats com a positius per coronavirus, el govern espanyol també va rectificar el total i el va reduir en 372, amb una xifra total de 235.400 contagiats. D'aquests, 132 són casos diagnosticats el dia previ i 3.121 en els últims set dies. «Les discrepàncies que puguin aparèixer en relació amb les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les Comunitats Autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància», va informar el Ministeri de Sanitat a través d'un comunicat.



Ball de xifres a Girona

El nou recompte del Departament de Salut encetat la setmana passada -l'enèsim des de l'inici de la pandèmia- també ha provocat un ball de xifres a Catalunya i concretament a la Regió Sanitària de Girona, que ha vist que les morts dels últims set dies seguint aquest nou càlcul s'han pràcticament duplicat (de 15 a 25). Des del dimarts 19 de maig, el nou criteri de Salut té en compte el lloc de residència en comptes del de defunció o contagi, una xifra que no coincideix amb un segon informe retrospectiu inclòs al comunicat diari del Departament on hi consten les dades «reals» de defuncions i contagis que han tingut lloc dins de cada regió sanitària. Així, segons el nou criteri dimarts haurien mort catorze gironins per coronavirus, però la xifra real és de tres víctimes d'aquest mateix dia a la Regió Sanitària de Girona.

A aquest ajustament del càlcul cal sumar-hi el fet que Salut també actualitza diàriament les xifres donades els dies anteriors, pels quals la suma d'un dia a l'altre acaba essent diferent. Per tant, segons l'últim informe retrospectiu d'ahir les víctimes per coronavirus a Girona durant els últims set dies han estat quinze, una dada que queda lluny de les 25 que resultarien de sumar-hi els morts que han tingut lloc fora de la Regió Sanitària de Girona.

Aquestes dades indiquen que durant la setmana passada no es va superar cap dia les tres víctimes diàries. Segons el mateix informe, la setmana de l'11 al 17 de març es van registrar 27 morts, fet que demostra una caiguda de prop del 50%. Des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 754 víctimes per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona.



El cas dels contagis

Pel que fa als contagis, l'informe retrospectiu indica que la setmana passada va haver-hi 226 nous contagis, una dada que podria no ser exacta tenint en compte que el 19 de maig el Departament de Salut va detectar un error en el recompte de positius que va deixar 3.300 casos menys a Catalunya que el dia anterior. Dijous va ser el dia amb més casos, 54 de nous respecte del dimecres, i dissabte el dia amb menys nous positius, concretament dotze.