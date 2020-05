Palafrugell fixarà un màxim d'usuaris per a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu

Avança la desescalada i ja amb la normativa i les recomanacions per a les platges que va fer pública diumenge el Ministeri de Sanitat els municipis de la Costa Brava es preparen per a l'estiu. Seran, evidentment, unes vacances diferents, però si res no es torça l'ús recreatiu dels sorrals estarà permés, regulant això sí els aforaments, quan calgui, i extremant la higiene i el distanciament social. De fet, la majoria d'indrets ho volen tenir tot a punt per dilluns, perquè si Girona entra en la fase 2, els banys estaran permesos, així com prendre el sol. Aquests primers dies de juny, encara sense turisme estranger ni tampoc de fora de l'àrea sanitària, servirien com a banc de prova pel que vindria després, a finals del mes que ve, quan tot el país arribi a la fase 3 de desescalada i la Costa Brava obri la veda a visitants de fora la demarcació.

Regular l'accés a la platja s'aventura molt complicat per a municipis amb sorrals amplis com Platja d'Aro, Palamós o l'Estartit, per exemple. En canvi, serà inevitable en platges com les de Calella, Llafranc i Tamariu, a Palafrugell, per les seves reduïdes dimensions. L'Ajuntament, segons va confirmar ahir l'alcalde, Josep Piferrer, ja està estudiant quin límit màxim d'usuaris tindrà cadascun d'aquests paratges (ara estan treballant amb el càlcul a partir d'una separació de 4 metres) «i un cop el tinguem, l'anunciarem i no es podrà sobrepassar». Per fer les tasques de control i informació es disposarà d'una sèrie de vigilants. Ara l'Ajuntament també està estudiant quina serà la millor eina de control, després d'haver rebut ofertes d'empreses de drons i d'altres tecnologies. «De moment el que no contemplem és fer un control de temps», va dir Piferrer.

La norma de Sanitat contempla que els ajuntaments puguin sectoritzar les platges per assegurar el distanciament. El Ministeri apunta que s'haurà de controlar l'aforament de les zones de bany marítimes que tinguin una afluència de persones important i que, per això, caldria garantir els 4 metres entre gandules, para-sols i altres elements. A les platges de Palafrugell aquest punt s'aplicarà, però d'altres municipis amb sorrals més grans, com Platja d'Aro, Palamós o l'Estartit, ho descarten. Això sí, la figura dels informadors o agents cívics encarregats de vetllar per les normes és un denominador comú a tot arreu.

A Blanes, per exemple, l'alcalde, Àngel Canosa, explica que «tenim preparats els socorristes i estem estudiant quant personal de control ens caldrà». Canosa aposta «pel seny i la responsabilitat de cadascú» per fer de les platges «un espai de civisme». Blanes descarta sectoritzar les platges (tampoc ho faran Palamós, l'Estartit o Sant Antoni). En canvi, Lloret ja va anunciar a primers de maig que dividirà els sorrals en tres àrees en funció de les edats (majors de 65 anys, famílies amb nens i adults), i Platja d'Aro crearà vuit sectors, això sí, sense límits d'edat, i contractarà més d'una trentena d'informadors. A l'Estartit, amb molts quilòmetres de platja, tampoc preveuen problemes d'aforament, ni al pic de l'estiu. «Hi ha platja per a tothom», deia ahir l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí. Aquí també hi haurà informadors per controlar l'accés des de les passarel·les i seran els encarregats de distribuir els banyistes cap a d'altres espais propers si aquell que han escollit està gaire massificat.

Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, defensa que no sectoritzin les platges (ni la principal, ni les de la Fosca i Castell): «Apostarem pels informadors per orientar la gent i també hi haurà els socorristes, que segurament també hauran de fer d'informadors. Tancar la platja per regular l'accés és inviable; això sí, vetllarem pel distanciament social i per fer una neteja de les dutxes i dels renta-peus encara més escrupolosa». A Calonge i Sant Antoni ahir a l'ajuntament s'hi va fer una reunió de la mesa de platges per estudiar el tema ara que ja es disposa de la informació de Sanitat. L'alcalde, Miquel Bell-lloch compta disposar d'informadors per fer mantenir la normativa als usuaris. Costes encara està arreglant els desperfectes del temporal Gloria als espigons. «Quan acabin entrarem a fer el moviment de sorra amb la idea de tenir les platges a punt per Sant Joan», va explicar.