Accident laboral mortal al Ripollès

Un home que conduïa un dúmper ha mort aquest dimecres mentre treballava en una finca d'Espinavell, al municipi de Molló (Ripollès), segons han explicat els Mossos d'Esquadra.

Segons les primeres informacions que ha facilitat la policia catalana, l'home s'ha precipitat accidentalment amb el vehicle per un marge d'uns dos metres i ha resultat ferit greu. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar la vida de l'home, afegeixen els Mossos.

La víctima és un veí de Camprodon de 49 anys de nacionalitat marroquina. Al lloc dels fets s'han traslladat diverses patrulles dels Mossos de la comissaria de Ripoll i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La policia ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.