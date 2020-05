Arresten un conductor a Mollet de Peralada després d'una persecució

Els Mossos van detenir, dissabte passat, un veí de Figueres de 59 anys, que conduïa sense carnet, presentava signes d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques, va fugir en ser aturat i va protagonitzar una persecució policial per diverses poblacions de l'Alt Empordà. Quan va ser aturat pels agents la primera vegada, a Figueres, es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i drogues i, a més, gairebé atropella un agent dels Mossos durant la fugida. L'home va ser localitzat a Cabanes però no se'l va poder aturar fins a Mollet de Peralada -després de passar per Sant Climent Sescebes i Peralada.