Catalunya permetrà que vigilin les platges socorristes sense títol

Màniga ampla a l'hora de cotractar socorristes aquest estiu. Dit d'una altra manera, a falta d'efectius i degut a les dificultats per completar els cursos i la titulació, a causa de la pandèmia i el confinament, la Generalitat no sancionarà les empreses que contractin aquest personal, encara que no estigui oficialment qualificat com a tal.

La Generalitat ha ampliat fins al 30 de setembre la moratòria de les sancions aplicables a les empreses i entitats que contractin socorristes sense regularitzar, davant la incertesa generada per la covid-19 i la por a la falta d'efectius. «És una mesura excepcional davant la incertesa de les condicions en què es produirà l'obertura de piscines i platges aquest estiu», va explicar la portaveu del Govern, Meritxell Budó. El Govern català ja va aplicar una moratòria similar l'estiu passat per l'escassetat d'efectius.

Meritxell Budó va destacar la dificultat de trobar professionals del salvament i de socorrisme aquàtic «entre un col·lectiu que està marcat per la temporalitat».

De fet, aquest estiu hi ha 1.400 socorristes en previsió de treballar que no compleixen els requisits administratius per fer-ho; uns perquè no han pogut culminar els cursos de formació que van començar abans de l'eclosió de la covid-19, especialment la part pràctica, i els altres perquè no han pogut convalidar les seves titulacions procedents d'altres països. «En aquest context, no es podrien atendre totes les necessitats de socorristes previstes per a la temporada que ve», va advertir la consellera, que va subratllar que això «posaria en perill la seguretat dels banyistes».

En total, a Catalunya hi ha 9.270 socorristes a disposició de treballar en platges i piscines catalanes aquest estiu, on s'hauran de complir nous protocols de seguretat, higiene i aforament.

Una moratòria polèmica

El Govern català ja va establir una moratòria similar l'any passat, en aquest cas degut a la falta d'efectius per cobrir totes les platges catalanes. Aquella moratòria, però, no va ser del tot ben rebuda dins del sector, en considerar que afavoria la precarietat laboral i que no era necessària.

La gerent del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Esport de Catalunya (Coplefc), Alèxia Pérez, assegurava aleshores que «no existeix una escassetat de professionals disponibles» i lamentava que aquestes pràctiques tan sols «alimenten la precarietat laboral en el sector».

Des de Coplefc, es percebia el perill que «professionals sense la qualificació necessària exerceixin de socorristes», amb el «perill per a la salut pública» que això comportaria.

És d'esperar que aquest any, quan la moratòria obeeix diferents motius però els resultats són els mateixos, no hi hagi problemes de seguretat a les platges.

D'altra banda, a la reunió del Govern català celebrada ahir, també es va decidir autoritzar les reunions d'òrgans esportius col·legiats de forma telemàtica per adoptar acords, sempre que es pugui garantir la identificació i la participació dels assistents.

Les federacions podran reunir les seves juntes directives i comissions delegades per adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin, però se n'exclouen reformes dels estatuts i reglaments; aprovar el vot de censura; establir quotes extraordinàries o derrames, o dissoldre l'entitat esportiva. El que sí que es permetrà és que dues o més organitzacions esportives, de la mateixa naturalesa jurídica, es puguin fusionar.