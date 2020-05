La desescalada dispara les reserves als hotels gironins

L'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de reactivar el turisme i d'obrir les fronteres a partir de juliol ha disparat les reserves dels hotels gironins. Des del dissabte molts establiments de la província han vist com les peticions per contractar habitacions per a aquest estiu han crescut amb xifres superiors al 200% respecte a la setmana passada. Els números conviden a l'optimisme però els empresaris del sector es mostren cautelosos. La pandèmia ha fet impossible que la ciutadania pugui planificar les seves vacances i això ha deixat els hotels sense pràcticament cap reserva a les portes de l'estiu. Els hotelers creuen que és aviat per fer una previsió amb cara i ulls de com serà la temporada, i asseguren que encara hi ha massa condicionants per poder passar els mesos de juliol i agost amb una certa tranquilitat.

Però, de moment, els números són positius. Lloret de Mar és un dels municipis d'Espanya que més vegades ha sortit als motors de cerca d'internet com a destí vacacional. Això s'ha traduït en una allau de reserves; en certs establiments, les agendes s'han omplert més d'un 400% respecte al cap de setmana passat. El president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras, assegura que el sector està «palpant aquest interès creixent en venir, tot i que en molts casos ja el sabíem perquè molta gent ens contactava, tot i que no hi podíem fer res».

En aquesta línia, remarca que els establiments venen de tenir unes reserves sota mínims, i que actualment en algun hotel solen rondar el 20% el mes de juliol, i el 30% l'agost. La major part són turistes del país i francesos. Pel que fa a la resta de visitants, encara és aviat per fer cap mena de previsió: «La clau serà l'evolució de les reserves. De moment s'han començat a moure». Dotras apunta que alguns dels condicionants són les polítiques de desescalada que puguin aplicar altres països (sobretot de França) i el comportament dels touroperadors, ja que n'hi ha alguns que no tenen previst operar fins al setembre.

«Millor que ahir»

A la franja central de la Costa Brava hi passa tres quarts del mateix. Les reserves es van disparar per sobre del 250% el diumenge 24 de maig respecte al de la setmana anterior. Per a Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, es tracta d'una situació «millor que la d'ahir», i d'un repunt certament esperançador, però considera que encara és aviat per parlar d'una tendència positiva.

Sabrià recorda que els establiments hotelers venen d'una situació molt dolenta, amb reserves que actualment ronden el 20% el juliol i el 30% l'agost en el millor dels casos. En aquest sentit, opina que fins que no hagin passat uns dies no es podrà fer una anàlisi rigorosa per saber cap a on aniran els trets aquest estiu.

De moment, però, considera que fer una previsió és precipitat, i que cal recordar que els hotels venen d'uns mesos nefastos en els quals el ritme d'anulacions va acabar amb totes les reserves fetes fins llavors. «Els més valents s'han apuntat de seguida a fer reserves, però els més prudents s'esperaran uns dies a veure què passa, i els més porucs segurament no reservaran fins l'any que ve», apunta Sabrià.

La situació als càmpings

El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, assenyala que l'augment de les reserves «ha permès un canvi de tendència» després de molts dies amb «tothom pendent d'anul·lar».

«Els turistes estaven esperant, la gent és una fan de la nostra destinació i estava esperant per fer les vacances a casa nostra i aguantant fins que hi ha hagut un calendari clar d'obertura de fronteres. Això vol dir que la gent aprecia la nostra destinació molt més del que nosaltres ens pensem», reflexiona el responsable de l'entitat, que qualifica «d'espectacular» l'augment de les reserves.

A Girona ciutat

A Girona ciutat els hotels encara no han rebut l'allau de reserves d'altres llocs, però segons el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, «les perspectives esperem que siguin bones». De moment, però, el sector arrossega els estralls de la pandèmia. L'hotel de la capital de província que més ocupació ha tingut des del 23 d'abril va ser un dia i ho va fer només al 40%.

Carreras expressa el temor que si hi ha una obertura general, «les ocupacions quedarien diluïdes». A més, assegura que obrir grans hotels per només 10 habitacions no val la pena. Tanmateix, es mostra confiat amb la propera obertura de les fronteres, tot i que creu que precisament els grans hotels ho tindran més difícil per adaptar-se a la normativa, mentre que els petits establiments es podran adaptar més fàcilment.

El sector es mostra unànime en assenyalar la incertesa malgrat la desescalada. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines consideren que la temporada «no serà bona». Fins i tot es qüestionen si es podrà parlar de «temporada».