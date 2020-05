Les escoles bressol municipals de Girona reobriran amb cinc alumnes per aula

Si la regió sanitària passa a la fase 2, les escoles bressol municipals de Girona reobriran dimarts amb cinc alumnes per aula. I les places als casals d'estiu s'hauran d'adjudicar per sorteig. Ahir, la regidora d'Educació, Eva Palau, va concretar que el «retorn» a les llars d'infants es farà amb cinc alumnes per aula, que sempre s'estaran a la mateixa classe i a qui atendrà el mateix educador.

Es preveu que les llars municipals prestin el servei fins al 24 de juliol. Serà de nou del matí a una de la tarda, amb entrades i sortides esgraonades en franges de deu minuts. Els pares no podran accedir a les aules, sinó que hauran de deixar els infants a l'entrada i un educador els acompanyarà a les classes corresponents. El preu del servei serà de 130 euros al mes. No hi haurà dinar, però s'oferirà una peça de fruita a mig matí. Hi podran anar infants d'un a tres anys i es prioritzaran les famílies monoparentals, aquelles en què els dos progenitors treballin i les que, per necessitats socials, es consideri bo que els nens passin una estona acompanyats.