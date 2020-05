Fase 2: el camí cap a la «nova normalitat» per al sector de l'hostaleria

El sector de l'hostaleria de comarques gironines es mostra optimista per la petició de la Generalitat que la Regió Sanitària de Girona entri a la fase 2 a partir de dilluns vinent. Bars i restaurants estan a l'espera que l'executiu espanyol doni el vistiplau a la petició amb què els establiments poden rebre clients a l'interior i omplint el 40% de l'aforament dels locals.

Per al president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona ciutat, Josep Carreras, si es confirmés l'anunci seria un «pas més» cap a la «nova normalitat», que Carreras qualifica de «singular». La previsió d'obertura calcula que serà «gradual» i és que, des de l'associació, han detectat que el sector es mou amb «prudència». «Hi ha locals que tot just obrien la terrassa aquest dilluns, malgrat poder-ho fer des de fa una setmana», explica.

Al respecte, assegura que estan «tranquils» perquè els establiments associats compleixen amb la normativa i els protocols marcats i defensa que aquells que dilluns ampliïn l'espai per als clients ho faran amb «cura».

Carreras considera que el pas a fase 2 serà una notícia satisfactòria no només perquè els permetrà disposar de més espai sinó perquè també demostra un descens en els contagis de coronavirus.

Amb tot plegat, Carreras demana als companys del sector «valentia per tirar endavant». «La millor manera que un ERTO no t'afecti és poder recuperar personal i això s'ha de fer començant a treballar com abans millor», assegura, i demana «responsabilitat» als clients en el compliment dels protocols sanitaris.

En relació amb els hotels i allotjaments, que ja podrien començar a utilitzar espais comuns amb aforament reduït, no es preveu que es reactivin fins que s'obrin fronteres. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la seva portaveu, Marina Figueras, assegura que la temporada turística aquest any «no serà bona» i que se'n ressentirà el consum dels usuaris. «Molta gent està immersa en un ERTO i no compren res», afegeix.

El pas a fase 2 incidirà poc en els hotels, però ja han començat a prendre mesures amb «fortes inversions» per adaptar els establiments a la llei i implementar equips de protecció per al personal. A més, segons explica la Federació, s'està formant els treballadors per desenvolupar la seva feina complint les normes de seguretat. «Els hotels en són molt conscients perquè al final el que volen és generar confiança, tant per als treballadors com per als usuaris», assegura. Ara per ara, però, tota l'atenció està posada en la frontera a l'espera de com afecta l'aixecament de la quarantena obligatòria a partir de l'1 de juliol. Les declaracions de la ministra francesa en què demanava que no es viatgés a Espanya van preocupar el sector, però des de l'Associació de Càmpings, el seu president, Miquel Gotanegra, assegura que amb la concreció del calendari «la situació ha canviat».

«Bones perspectives»

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ahir va manifestar la seva conformitat i confiança que Girona passi dilluns a la fase 2, davant el descens en el nombre de casos i defuncions. En una roda de premsa telemàtica, Madrenas va explicar que cada dia disminueixen els pacients atesos en hospitals per la covid-19, igual que els decessos. L'alcaldessa té «bones perspectives» de canviar de fase i durant la seva compareixença va fer una «crida intensa» perquè tota la ciutadania utilitzi mascareta a la via pública, tot recordant que també inclou terrasses.