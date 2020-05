Una festa d'aniversari impedeix a Lleida entrar a la fase 2

Empreses agroalimentàries on s'han registrat els nous casos

Empreses agroalimentàries on s'han registrat els nous casos · EFE

Un rebrot de contagis amb 187 casos nous en dues setmanes i vuit ingressats a l'UCI, entre assistents a una festa d'aniversari i treballadors d'escorxadors, ha suposat una frenada en la desescalada a Lleida, que, de moment, es mantindrà en la fase 1 una setmana més i no avançarà a la 2.

La regió sanitària de Lleida, que portarà ja 15 dies en fase 1, no ha estat proposada per a la fase 2 per culpa d'aquest repunt de contagis, que, segons Salut, són 187 casos, amb 24 hospitalitzats en planta i vuit a la UCI.

Encara que Salut eludeix parlar de rebrot i prefereix denominar augment de casos, ha admès que aquests contagis nous s'han produït en residències, personal sanitari, empreses agroalimentàries -escorxadors- i en una festa d'aniversari amb 20 persones, en la qual es van encomanar totes, celebrada a Lleida.

El dia 11 de maig la taxa d'incidència acumulada en 7 dies a la província de Lleida era de 12,1 casos per 100.000 habitants, mentre que el 22 de maig era de 42,7 casos.El Departament de Salut esperarà uns dies a veure l'evolució dels nous contagis per decidir quan proposa un avanç de fase per a la regió sanitària lleidatana.

Casos asimptomàtics

El director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, ha informat que visitaran les empreses agroalimentàries on s'han registrat els nous casos de coronavirus per comprovar si les baixes temperatures a les que treballen poden haver influït. Ramentol, però, ha explicat que el repunt de Lleida correspon a casos lleus i asimptomàtics.En declaracions a Rac 1, ha explicat que són cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives, però que amb l'augment de la capacitat de diagnòstic ara s'han pogut detectar.

Per la seva banda, l'alcalde de Lleida ha admès que sectors econòmics com l'hostaleria esperaven amb ganes l'entrada a la fase 2 i ha apuntat que la ciutadania està «resignada» a mantenir les franges horàries i les escoles tancades. Pueyo ha explicat a més que Salut seguirà fent plans d'acció per conèixer l'abast dels contagis.