Els germans Roca obriran el nou restaurant del Mas Marroch el 4 de juny

L'espai de l'àgora del Mas Marroch de Vilablareix (Gironès) obrirà les portes el 4 de juny en un restaurant improvisat per oferir els primers plats que van crear els germans Roca. Les reserves ja estan obertes i ja hi ha totes les taules ocupades durant el primer cap de setmana.

El preu per persona, de mitjana, serà d'entre 30 i 50 euros. De moment, la capacitat seran 50 persones, però es calcula que a mesura que es relaxin les normatives sanitàries es pugui ampliar l'aforament, ja que l'espai compta amb 400 metres d'espai. D'altra banda, l'obertura del Celler de Can Roca encara no té data a l'espera de com evoluciona la situació i també la reactivació de la mobilitat.

Els germans Roca obriran el nou restaurant dijous de la setmana vinent a l'espai de l'àgora que hi ha al Mas Marroch, a Vilablareix. Es tracta d'un espai que els tres germans utilitzaven per a casaments i altres esdeveniments. A partir d'ara, es mantindran els usos, però també s'hi afegirà aquest nou restaurant, que obrirà del 4 de juny al 31 d'octubre, en principi.



Reserves obertes

El portal de reserves ja s'ha obert i els tres primers dies ja estan plens. La pàgina només permetrà obrir les reserves durant quinze dies. El nou restaurant obrirà de dimarts a dissabte i oferirà sopar a partir de dos quarts de vuit del vespre i l'últim torn serà a les deu de la nit. Els dissabtes també hi haurà un servei de dinar a partir de dos quarts de dues del migdia.



Preu entre 30 i 50 euros

Segons han informat des del restaurant, el preu del cobert anirà entre els 30 i els 50 euros i els clients podran degustar els primers plats que els tres germans van crear al Celler de Can Roca. També hi haurà un espai de brasa i plats de cuina tradicional.

De moment, l'aforament inicial serà de 50 persones, que serà el màxim que es permet dins les restriccions que hi haurà de capacitat en la fase 2, que previsiblement Girona podrà accedir-hi. De tota manera, els tres germans no descarten anar-la ampliant a mesura que les autoritats sanitàries permetin augmentar les taules, ja que l'espai compta amb 400 metres.



Celebracions

L'espai de l'àgora del Mas Marroch és una cúpula que es va inaugurar el 2015 al costat de la sala on habitualment es fan els àpats en casaments i altres celebracions. La directora del restaurant serà Encarna Tirado i el cap de cuina, Raúl Sillero. La previsió és que els cambrers d'aquest nou espai siguin els mateixos del Celler.