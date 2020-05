El Govern reactiva les portabilitats en les telecomunicacions a Espanya

El Govern va acordar ahir reactivar les portabilitats en el sector de les telecomunicacions, les quals havien estat suspeses el passat mes de març amb motiu de l'estat d'alarma pel coronavirus per tal de «restringir els moviments de les persones».

Tot i això, segons va explicar en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, els operadors seguiran sense poder interrompre els serveis de telecomunicacions, a l'ésser serveis essencials, fins a acabar l'estat d'alarma, «fins i tot quan els abonats no hagin fet els pagaments corresponents».

Per aquest motiu, les mesures inclouen un procediment que facilita als abonats satisfer les factures pendents d'una manera flexible. Així doncs, els operadors estaran obligats a oferir un fraccionament i ajornament del deute en què hagin pogut incórrer els seus abonats des de la data d'inici de l'estat d'alarma i fins al proper 30 de juny.

El text aprovat ahir «posa fi» a la limitació de la portabilitat, és a dir, a la capacitat dels usuaris per canviar d'operador sense canviar de número, una de les primeres restriccions a les que va donar llum verda el Govern el març passat per «restringir els moviments de les persones i dels tècnics» de les companyies. Aquesta reactivació ha estat, precisament, un dels temes més debatuts en els darrers dies per part d'organitzacions de consumidors com l'OCU, que defensava que ja no hi havia cap obstacle per canviar d'operador.